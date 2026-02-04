吳千語有計劃雪卵 佘詩曼談容貌焦慮

吳千語和佘詩曼昨日(3日)現身尖沙咀出席品牌活動，吳千語早前與老公施伯雄及朋友往南極旅行十多天，更與老公一起跳下冰海𣈱泳，「其實嗰一日真係好凍，當時我諗係咪真係要跳呢？當時諗既然火來到，就要體驗吓。當跳落完水後，我係諗住游唔返去，最終係可以，所以我覺得係成就解鎖。」

自爆被 暗催生B 吳千語透露這次旅行計劃了兩年，完成心願遊地球七大洲的心願，不過她直言南極之旅最辛苦是暈船浪：「試過有一晚瞓覺發覺好多嘢都會跌晒落嚟，同埋試過頂唔順要食暈浪藥。不過我都覺值得去。（會否再體驗一次？）唔會，因為太艱苦，飛咗30個鐘，而我昨日先落機。」問到下一步可有「造人」計劃時，她表示順其自然，但坦言有雪卵計劃，「但未去做，都有人建議過。(老公的家人可有催生B？)又唔係好明顯，暗催囉。」

演馬小玲 難與 萬綺雯比較 吳千語主演的電影《驅魔龍族馬小玲》未能在戲院上映，只安排在網絡上架，問到可感失望時，她就指這部戲要分兩次拍，並非一帆風順，能播映已很好。對於網民拿她與萬綺雯比較，她自言當初接拍已預料：「其實兩個唔同嘅人及故仔，只係角色同名，當然經典都係好難超越，所以照單全收。」她直言已習慣負評，心情不會受影響，但下次拍戲會小心挑選劇本。」

情人節家中有約 佘詩曼近日頻頻出席，她直言是另類新年財，並預告周六(7日)拍完內地廣告後便收爐，留港與母親一起過年。問到情人節有甚麼節目時，她表示已有約，「當日約咗幾個女仔。（有冇男仔？）唔知喎，可能有驚喜，因為唔係我安排。」由於聚會在她家進行，相信友人不會帶陌生人都訪。

近日有網民比較阿佘的新舊照，大讚保養得宜，她笑謂多謝讚賞。問到可有容貌焦慮時，她答道，「焦慮都冇用啦，呢個係現實，keep唔到都冇辦法，都接受自己嘅轉變，冇可能一出世到現在都係咁嘅樣。覺得唔同年紀有唔同味道，最緊要做自己鍾意嘅事，達到自己夢想，咁樣嘅人生係好精彩。」至於可接受整容時，阿佘坦言不是接受與否的問題，而是敢不敢去做。談到她的忠粉爆紅港泰混血女星鄺玲玲想約見面，阿佘坦言對方fans club曾聯絡她，但夾不到時間：「我都想了解佢係一個點樣character嘅人，睇新聞見她友善開朗又鍾意笑，希望有機會傾偈和合作，(進軍泰國市場？)睇吓點樣先。」