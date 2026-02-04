《造星5》Adams宣告離開MakerVille 不忘初心盼圓歌手夢

ViuTV的選秀節目《全民造星》每屆都為電視台帶來新血，《全民造星VI》全新男團ZPOT於上月正式出道。不過每個人的際遇有異，發展如何則難預料。《造星V》出道的何居倬(Adams)日前在社交平台分享手寫信，宣布離開MakerVille。他自言當初懷著對音樂和舞台演出的熱愛參賽，仍會繼續堅持了十多年的夢想，「以一顆堅定而謙卑的心，努力走下去，相信經歷過的一切都會成為我的養分，成為更成熟的我。」

感激無限包容和機會 20強止步Adams於賽後簽約成為MakerVille旗下藝人，除了現與余迪偉和陳皓雲主持的《怨女俱樂部》，亦曾主持《咁樣過年至正路》、《不一樣的愛情》等節目，並曾參演劇集《光明大押》，並與羅熙合唱主題曲《失焦》，惟一直未有機會出歌圓歌手夢。Adams在手寫信中透露，跟經理人公司Makerville商議後，已回復自由身。他感恩透過參加《造星V》成為幕前藝人，獲監製的信任和重用，參與不同的拍攝工作，讓公眾認識自己，「知道所有的曝光機會都不是必然。初出茅廬的確有很多不足，衷心感激給予我無限的包容和機會。讓我能夠在每一次的拍攝中都能夠學習並感受自己的進步，亦都讓我在拍攝當中找到樂趣和定位。」





感自責內疚 Adams回想當日參加比賽，帶著堅持了十多年的夢想，還有對舞台的渴望，「揮灑着單純熱情的汗水努力邁進夢想，亦都獲得了我從來沒有預計過的喜愛和支持……這兩年間一直都有點自責和內疚，感覺自己未能帶來令大家值得支持的動向和作品，因為知道大家一直喜歡舞台上自信、閃閃發亮的我。」他自言初心從未改變，「我依然喜歡音樂，依然對舞台懷着無比的渴望，依然是真心喜歡表演的Adams。正因如此，經過慎重考慮與溝通後與前公司商議後作出這個決定，再次感謝尊重我的決定。」不少《造星》師兄師姐均有留言支持，強尼則慰問：「不用自責，相信一切是最好的安排。」