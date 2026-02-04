苗僑偉力撐謝寧開曲奇品牌分店 黃日華回應關寶慧感情關係

苗僑偉（三哥）、謝寧和黃日華今日（4日）現身尖沙咀鬧區出席曲奇四重奏開幕活動，現場吸引過百名市民觀眾。謝寧接受訪問分享新店投資接近七位數字，而三哥和黃日華則笑言若要入股需要排隊。三位被問到至今已經認識多少年，謝寧說認識三哥和黃日華有40年了，分別合作演出TVB經典劇集《楊家將》和《狄青》。謝寧續說自己演技比較差，並表示：「我就係唔識做戲，演技差紅唔到，所以去做餅。」

講到是否有考慮過上市，謝寧則回應暫時未有計劃，希望先專注做好香港品牌。被問到會否打算往電商方面發展，她表示：「我哋有喺外國和內地都已經有做緊，最緊要香港人買同支持。」