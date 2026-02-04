苗僑偉力撐謝寧開曲奇品牌分店 黃日華回應關寶慧感情關係

苗僑偉（三哥）、謝寧和黃日華今日（4日）現身尖沙咀鬧區出席曲奇四重奏開幕活動，現場吸引過百名市民觀眾。謝寧接受訪問分享新店投資接近七位數字，而三哥和黃日華則笑言若要入股需要排隊。三位被問到至今已經認識多少年，謝寧說認識三哥和黃日華有40年了，分別合作演出TVB經典劇集《楊家將》和《狄青》。謝寧續說自己演技比較差，並表示：「我就係唔識做戲，演技差紅唔到，所以去做餅。」
講到是否有考慮過上市，謝寧則回應暫時未有計劃，希望先專注做好香港品牌。被問到會否打算往電商方面發展，她表示：「我哋有喺外國和內地都已經有做緊，最緊要香港人買同支持。」
謝寧願意贊助三嫂開演唱會
提到戚美珍（三嫂）早前在盧海鵬演唱會大開金口，三哥會否鼓勵她復出幕前，三哥笑言：「我想佢出返嚟做嘢，然後去打波同玩。（為何三嫂不考慮復出？）順其自然啦！做演員其實係好被動，其實都有人試過搵佢搞小型嘅演唱會。」謝寧表示願意贊助三嫂開演唱會。
較早前古天樂表示電影版《尋秦記》票房好，有意齊集演員合唱《天命最高》，三哥說：「我要練一練先，佢早啲俾定心理準備話我知，票房好我就會同佢唱。」被問到電影加長版，他透露現階段正在剪輯中，並笑言：「我都估唔到我自己有咁多戲份。」
黃日華對拍戲興趣不大
黃日華被問到與關寶慧感情關係，他表示：「上個星期（盧海鵬演唱會）已經解釋完，對我係冇困擾嘅。」至於會否不敢與女性拍照時太過親密，他坦言：「都唔會改變嘅，其實事實就係事實囉，唔會話遷就呢個世界，做返自己係好啲。」黃日華強調現階段對於拍戲興趣不大。