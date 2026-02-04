胡定欣與無綫結束賓主關係 胡說八道只餘兩人仍效力TVB

胡定欣去年成為人妻之後，今日再有新動向，她宣布離開效力22年的無綫，決定向外闖。定欣於2015、16年先後憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》獲得視后殊榮。2020年轉跟邵氏兄弟簽約成為旗下藝人，同年再與無綫轉簽部頭合約，但電視作品不多，基乎一年一部，2024年播完《巾幗梟雄之懸崖》之後便一直沒劇拍。

定欣︰決定離開舒適區 定欣留言說︰「今天是立春，是新一年的開始。2026，一個新開始，一個好開始，帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!!新一年，決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。感謝過去這幾年，TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧，即使合作方式不一樣，但支持還是依舊。謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~祝大家身體健康，平安幸福！人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！」現時邵氏的藝人以及TVB的頁面仍可見到定欣的資料，相信是公司的網頁仍未更新。

傳想專注發展音樂事業 胡定欣於1999年與參加無綫電視舉辦的《全球華人新秀歌唱大賽》，晉身最後四強。2001年1月，她再參加TVB第三屆CoverGirl選舉並獲得「美寶蓮至迷人Cover Girl大獎」、「Nikon至上鏡Cover Girl大獎」、「California Fitness至Fit Cover Girl大獎」及全場總冠軍，及後加入無綫電視藝員訓練班第18期藝員訓練班。定欣近年的工作比較多是登台唱歌，早在2年前已有傳她想專注在音樂上的發展。現時胡說八道會只餘下姚子羚及胡蓓蔚仍跟無綫有合約。