娛樂
出版：2026-Feb-04 14:37
更新：2026-Feb-04 14:37

胡定欣與無綫結束賓主關係 胡說八道只餘兩人仍效力TVB

WhatsApp Image 2026 01 30 at 9.24.18 PM

胡定欣宣布要離開舒適圈。(吳康琦攝)

胡定欣去年成為人妻之後，今日再有新動向，她宣布離開效力22年的無綫，決定向外闖。定欣於201516年先後憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》獲得視后殊榮。2020年轉跟邵氏兄弟簽約成為旗下藝人，同年再與無綫轉簽部頭合約，但電視作品不多，基乎一年一部，2024年播完《巾幗梟雄之懸崖》之後便一直沒劇拍。

623428684 1368607551952087 1803815815396276446 n

胡定欣早前大談今個新年以「陳太」身份過。

定欣︰決定離開舒適區

定欣留言說︰「今天是立春，是新一年的開始。2026，一個新開始，一個好開始，帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!!新一年，決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。感謝過去這幾年，TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧，即使合作方式不一樣，但支持還是依舊。謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~祝大家身體健康，平安幸福！人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！」現時邵氏的藝人以及TVB的頁面仍可見到定欣的資料，相信是公司的網頁仍未更新。

螢幕擷取畫面 2026 02 04 142346 螢幕擷取畫面 2026 02 04 142320 螢幕擷取畫面 2026 02 04 143450

傳想專注發展音樂事業

胡定欣於1999年與參加無綫電視舉辦的《全球華人新秀歌唱大賽》，晉身最後四強。20011月，她再參加TVB第三屆CoverGirl選舉並獲得「美寶蓮至迷人Cover Girl大獎」、「Nikon至上鏡Cover Girl大獎」、「California FitnessFit Cover Girl大獎」及全場總冠軍，及後加入無綫電視藝員訓練班第18期藝員訓練班。定欣近年的工作比較多是登台唱歌，早在2年前已有傳她想專注在音樂上的發展。現時胡說八道會只餘下姚子羚及胡蓓蔚仍跟無綫有合約。

WhatsApp Image 2026 01 30 at 9.24.17 PM 胡定欣現階段會繼續專注工作。 胡定欣透露已經享受完度蜜月之旅。 胡定欣豪宅環境曝光客廳勁寬敞。 今年是胡定欣新婚後第一年與老公過的聖誕節，她較早前在社交網分享在家中佈置聖誕樹的照片。 胡定欣於今年中秋節宣布與無國界醫生男友陳健華（Akin）在紐西蘭結婚，正式成為幸福人妻。 WhatsApp Image 2026 01 30 at 9.24.16 PM WhatsApp Image 2026 01 30 at 9.24.17 PM (1)

