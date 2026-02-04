大S逝世一周年｜韓節目獲具俊曄授權公開愛妻離世時間軸 返台時心臟停頓搶救14小時

大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間，因流感併發肺炎病逝，終年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，首度還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」

發高燒後浸溫泉

節目有條理地重組大S的出事經過，事件始於去年1月29日，大S與丈夫具俊曄及家人往日本旅行，惟抵達後不久，大S就發高燒與全身不適，最初以為是缺乏休息，以為做好保暖就可改善病惰，因此便在酒店浸溫泉，沒料到這舉動令本有心臟疾病的大S出現血管壓力驟升的情況，成為其病情急轉直下的關鍵。