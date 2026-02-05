女星大S（徐熙媛）逝世一周年，S家與具俊曄在金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式，眾多演藝圈好友紛紛前來致意。具俊曄的「酷龍」的老戰友姜元來當天也低調到台灣，他3日在社交平台上曝光好友在後台的狀態，更Po出一張具俊曄在衛生紙上親筆寫滿韓文「徐熙媛」的照片，讓人看了為之鼻酸。 姜元來3日在Instagram上一連PO出三篇帖文，記錄了日前到台參加大S雕像揭幕儀式的經過。為了不打擾具俊曄，姜元來透露，他沒有事先和具俊曄聯絡，就和好友洪祿基直接飛到台灣：「輾轉之下終於見到俊曄，他瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下。」

「我擔心被當垃圾丟掉」 姜元來心疼表示，自己在去年夏天還有短暫和具俊曄見過面，但洪祿基和具俊曄已經許久未見，兩人一見面緊緊相擁，當場落淚：「我們有好一會兒，連近況都說不出口，只是愣愣地站著，一句話也沒說，不斷拭淚。」 姜元來還提到，具俊曄當天在後台休息室，反覆播放着金娜英的歌曲〈比起春天氣息，更愛你〉，一邊聽一邊哭，並在紙巾上寫下思念之語。直到具俊曄被工作人員帶離現場後，他才看到衛生紙上寫着滿滿的「徐熙媛」的韓文字樣：「我擔心被當垃圾丟掉，便悄悄收起留念。」

「照平常一樣打個招呼吧」 姜元來回憶起，去年曾在新聞中看到，具俊曄幾乎每天獨自前往大S墓前探望，由於對未能出席兩人的婚禮與告別式感到抱歉，他立刻飛到台北探望具俊曄，並在對方陪同下前往墓園：「他背着我上去，接着又回到車上拿了三個便當，一個是給大S的，一個是給我的，一個是給自己的。那是約40年前我去俊曄家玩時，他常做給我吃的『韓式雞蛋拌飯』。」 在墓前，具俊曄輕聲對大S說：「照平常一樣打個招呼吧，熙媛」、「熙媛，好久不見，我來了，我們一起好好吃飯吧。」短短幾句話，讓姜元來當場潰堤，連一口飯都無法入口，具俊曄也在一旁壓抑着情緒落淚。帖文曝光後，令人看了心痛不已。