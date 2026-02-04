愛回家｜樊亦敏激吻丘梓謙震驚觀眾 新一集大暴走玩網絡短劇文化

《愛‧回家之開心速遞》，昨晚（3日）一集《短劇好睇嗎》主題再度圍繞近年熱爆的狗血式網絡短劇。劇組更將短劇相關劇情全部「直度」上演，夠晒「原汁原味」，但網民對於短劇形式在電視播出就意見兩極，因為畫面會出現兩行黑色。不過，最激動莫過於劇集尾聲時有樊亦敏激吻丘梓謙，令觀眾睇到目瞪口呆。
為了針對網絡短劇文化，《媽媽在哪兒》集各家之大成，有齊尋親、爭家產、裝人沖涼、推人去死，及爆喊大團圓等狗血元素，每個情節熟口熟面。在眾多瘋狂劇情中，最破格的是Ceci（林漪娸飾）因要硬塞蔥頭（丘梓謙飾）飾演金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）短劇中的爸爸，為了將蔥頭的年青外表合理化，Bonnie竟將他設定為「不老症」，令網民大表驚嘆，留言：「大癲！」
劇情講述朱凌凌（吳偉豪飾）執導及Bonnie編劇（林凱恩飾）的網絡短劇《媽媽在哪兒》因第一季爆紅，眾人積極拍攝延續篇！不過由於預算問題，加上大龍生（羅樂林飾）及Ceci等人諸多意見，二人只能不斷改寫劇情迎合大家，最後更因要招呼的人事太多致劇情愈玩愈無厘頭，大癲劇情反令《媽媽在哪兒》更爆紅！正當眾人期待大結局之際，朱凌凌收到消息指大結局因劇情被禁下架。
《媽媽在哪兒》大結局劇情講述蔥頭與兩名兒子金城安及艾頓壯多年來尋找「媽媽」下落不果；某日，乾媽三太（樊亦敏飾）一個不小心，與蔥頭電光火石之間咀對咀接吻，即時過電，並驚揭原來三太就是三人一直以來尋找的「媽媽」！最後，蔥頭無厘頭驚揭自己是外星人，並著三位家人「放低地球上的一切」返回外星，未幾畫面就出現54歲的樊亦敏，跟細她22年的丘梓謙激咀。最終四人「剝光豬」齊齊登上UFO，加上畫面的「粗糙格仔」及「秘」字特效處理，玩盡「速食跳躍短劇文化」。