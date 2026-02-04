愛回家｜樊亦敏激吻丘梓謙震驚觀眾 新一集大暴走玩網絡短劇文化

《愛‧回家之開心速遞》，昨晚（3日）一集《短劇好睇嗎》主題再度圍繞近年熱爆的狗血式網絡短劇。劇組更將短劇相關劇情全部「直度」上演，夠晒「原汁原味」，但網民對於短劇形式在電視播出就意見兩極，因為畫面會出現兩行黑色。不過，最激動莫過於劇集尾聲時有樊亦敏激吻丘梓謙，令觀眾睇到目瞪口呆。

為了針對網絡短劇文化，《媽媽在哪兒》集各家之大成，有齊尋親、爭家產、裝人沖涼、推人去死，及爆喊大團圓等狗血元素，每個情節熟口熟面。在眾多瘋狂劇情中，最破格的是Ceci（林漪娸飾）因要硬塞蔥頭（丘梓謙飾）飾演金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）短劇中的爸爸，為了將蔥頭的年青外表合理化，Bonnie竟將他設定為「不老症」，令網民大表驚嘆，留言：「大癲！」