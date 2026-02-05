鄧兆尊否認每日坐收4萬利息　稱自己「每日努力工作」

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。

「有個譜先得㗎！」

由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。

喺影片中，鄧兆尊笑話：「近期好多視頻話我每天進賬四萬，喂！係咪真㗎？如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？我每日喺度咁辛苦工作嘅話，我都知道大家好多時因為流量嘅問題，誇張咗我啲報道嚟講，唔緊要，大家開心就得㗎喇！但係呢，有個譜先得㗎！」