熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-05 15:15
更新：2026-Feb-05 15:15

鄧兆尊否認每日坐收4萬利息　稱自己「每日努力工作」

分享：
鄧兆尊小紅書影片截圖

鄧兆尊小紅書影片截圖

adblk4

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。

「有個譜先得㗎！」

由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。

喺影片中，鄧兆尊笑話：「近期好多視頻話我每天進賬四萬，喂！係咪真㗎？如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？我每日喺度咁辛苦工作嘅話，我都知道大家好多時因為流量嘅問題，誇張咗我啲報道嚟講，唔緊要，大家開心就得㗎喇！但係呢，有個譜先得㗎！」

adblk5

9d9d4ae0 0187 11f1 9bdf 81743dfddd14 9d691b80 0187 11f1 9bbf 09c901534d6a 9d6af040 0187 11f1 bfab 76fac94db96d 26648d20 0188 11f1 a5ff 89d294765901 9d9d4ae2 0187 11f1 a7fe 0c009eb1f1cc 9d9d4ae1 0187 11f1 a9be bf9f3cec4c95 9dc93ce0 0187 11f1 bf47 d3bf6c227f6b 9dc93ce0 0187 11f1 b6ff 9464e5769b23

「怕被綁匪盯上」

鄧兆尊又話：「我邊有咁多錢攞出嚟，係咪先？其次嘅話，好多評論話你咁多身家，借啲俾我好唔好呀？投資一啲俾我好唔好呀？我都有睇到，其實呢我都係一個普通人嚟嘅，每日努力工作。我都好想成為大家嘅許願樹，但係俾啲時間我啊，我盡量努力啲呀！到最後我有啲咩開心啲，會盡量同大家分享㗎啦！OK？」

澄清影片出街後，唔少網民都唔賣帳，留言話：「絕對唔止四萬」、「點止四萬吖⋯⋯」、「怕被綁匪盯上」、「他爸留下的房產絕對超過十億，現金估計也不少」、「咁高調唔驚俾人標參咩邊個够膽認啊」、「我還以為你要澄清不止4萬呢」及「大家醒醒，他的工作是每天花錢」等等。

adblk6

原文刊登於 Yahoo娛樂圈

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務