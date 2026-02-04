熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-04 21:00
更新：2026-Feb-04 21:00

中年好聲音4｜曾顯信被封為「黝黑版吳偉豪」 去年曼谷炒車險死成功逃出鬼門關

曾顯信挑選Dear Jane的作品參賽，但未能為他晉級，不少網民替他可惜。

《中年好聲音4》第十集其中一位參賽者曾顯信(Kleb)跟藝人代表「獅子王」PK，但Kleb表現未如理想，最後由「獅子王」3燈險勝 Kleb晉級。無綫上載節目影片，不少網民留言讚Kleb唱得不錯，表示希望Kleb可以唱多些好歌，又讚他外形討好。Kleb在節目初登場的時候，因為討好的外形，更被網民形容是「黝黑版吳偉豪」，海兒亦讚他有一定的唱功、唱歌有感情。有網民指他有潛質走得更好更遠，並開心Kleb會選一些時下年青人會唱的歌曲，頗有驚喜。

喜愛曼谷生活決意留下

翻看資料，現年37歲的Kleb是居曼谷的港人，無綫簡介他是泰國民宿東主，原來他更是知名國際地產公司Zupreme 海外地產全攻略共同創辦人之一。Kleb在瑞士升讀大學，在酒店做management trainee時被調至曼谷工作，令他有機會了解泰國文化。期間他留意到當地人很著重生活及工作的平衡，自覺香港的生活模式不太適合自己，在泰國活得開心自在，加上有不少工作機會便決心留在曼谷發展。他坦言自己在泰國置業時，經歷過不少困難，特別是溝通等問題，令他非常苦惱，於是決心成立公司，協助港人或華人來泰國置業。

車禍險死走出鬼門關

他亦有經營YouTube頻道，分享曼谷一些吃喝玩樂資訊。去年他因為一場交通意外，在鬼門關前兜了一圈，逃過死神之手後，決定回港參加《中年好聲音4》。去年4月，Kleb拍片並以「移居曼谷生活8年首次大事故！感謝途人爭分奪秒關心 活在當下不留遺憾！」為題，談及自己車禍意外，畫而見到周身傷，而且口腫面腫。據他表示當時自己乘搭的電單車跟一架巴士非常接近，巴士司機cut線時，尾部撞向他坐的電單車，令他及司機倒地，有目擊者更見到Kleb翻了一個圈。當他倒地之後，他以為自己就此game over，迷糊之際他用意識撐起自己，再發現自己頭破血流，更摸到頭部穿了一個窿。途人非常擔心他失去意識，Kleb亦立即致電給友人交待情況，最後他送入當地急症室接受治療並縫了29針。

生命無take two

他坦言所有事都發生很快，自己也沒想過跟死亡如此近，「當我發現仲活喺呢個世界上，就要做啲自己無悔同珍惜自己沒有珍惜過嘅人。」他亦因為這次事件感覺到「活著係一種福氣」。Kleb表示自己參賽時面對不少反對聲音，認為他的工作安穩，網上頻道亦經營得不錯，沒必要面對參賽壓力。他說︰「就係因為個場車禍，生命真係無take two，死咗就係死咗，所以我要做啲令自己無悔嘅事！」

