唱作人馮穎琪攜新形象回歸 推出《覺色》黑膠專輯及西九個人騷

唱作人馮穎琪(Vicky Fung)，近日推出新歌《來回》，更一手包辦曲詞兼主唱，又以全新形象宣傳新歌，這是她醞釀5年後的重磅回歸，標誌著她進入一個更真實的自我。她宣布這個年度企劃，包括籌備《覺色》黑膠專輯及西九音樂會。新歌《來回》，反映她在人生旅程中的回顧與成長， 「回憶人生走了哪段路，這段旅程有甚麼值得回味的。」Vicky表示，這次回歸不再是過去那個鎂光燈下的藝術家、音樂監製、經理人與創作人，而是更輕盈自在的自己。
在創作過程中，Vicky曾經遭遇失聲，導致錄音推遲，但她並不氣餒，示：「只要放下一些執著，就能產生比想像中更多的可能性。」直到兩、三年前，Vicky重新走進校園修讀碩士學位，再到英國深造，更獲得Coaching(導引學)資格成為人生導師：「喺學習入面，我重新了解自己鍾意啲乜、我想做咩人、我想做嘅藝術係咩，亦都發現咗自己有好多恐懼，驚人哋唔明白、唔理解……所以無論喺形象、音樂而至我所有創作出嚟嘅嘢，都係用緊呢個基礎，所以Coaching喺呢件事上面，扮演咗好重要嘅角色。」獲得Coaching資格後的她，更加了解自己的內心所需。
為了表達這一過程，Vicky卸下以往「斯文」形象，剪短頭髮，穿上寬鬆長裙，拍攝全新造型照。而新作《來回》也不再是傳統的音樂錄影帶套路，而是一段視覺化的作品，讓聽眾透過音樂進行思考，「MV唔再沿用既有的方式呈現，唔會有一個平常故事性，我想大家享受呢首歌嘅同時，面前有一個可以讓佢哋進入思考嘅一個空間，回憶人生走咗邊段路，呢個旅程又有咩值得去回味，亦都可以提醒自己，原來已經成長咗。」
Vicky早前於西九文化區戲曲中心舉辦《非線性對話之「來來回回聽來回」》活動，邀得同樣獲取Coaching資格的謝茜嘉當嘉賓，親身引導樂迷：「呢次係用Coaching嘅引導方式，同大家分享《來回》嘅同時，感受吓自己，好開心睇到大家嘅分享，每個人都好投入。」她計劃於3、4月推出黑膠專輯《覺色》，專輯內將有她過去5年的創作，並包括個人音樂會門票和限量藝術書籤等早鳥套裝。她的音樂會定於5月3日舉行，屆時將與樂迷分享這段深刻音樂之旅。