唱作人馮穎琪攜新形象回歸 推出《覺色》黑膠專輯及西九個人騷

唱作人馮穎琪(Vicky Fung)，近日推出新歌《來回》，更一手包辦曲詞兼主唱，又以全新形象宣傳新歌，這是她醞釀5年後的重磅回歸，標誌著她進入一個更真實的自我。她宣布這個年度企劃，包括籌備《覺色》黑膠專輯及西九音樂會。新歌《來回》，反映她在人生旅程中的回顧與成長， 「回憶人生走了哪段路，這段旅程有甚麼值得回味的。」Vicky表示，這次回歸不再是過去那個鎂光燈下的藝術家、音樂監製、經理人與創作人，而是更輕盈自在的自己。

在創作過程中，Vicky曾經遭遇失聲，導致錄音推遲，但她並不氣餒，示：「只要放下一些執著，就能產生比想像中更多的可能性。」直到兩、三年前，Vicky重新走進校園修讀碩士學位，再到英國深造，更獲得Coaching(導引學)資格成為人生導師：「喺學習入面，我重新了解自己鍾意啲乜、我想做咩人、我想做嘅藝術係咩，亦都發現咗自己有好多恐懼，驚人哋唔明白、唔理解……所以無論喺形象、音樂而至我所有創作出嚟嘅嘢，都係用緊呢個基礎，所以Coaching喺呢件事上面，扮演咗好重要嘅角色。」獲得Coaching資格後的她，更加了解自己的內心所需。