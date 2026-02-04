吳保錡跟球會離離合合 發聲明宣布雙方已解約

ERROR成員吳保錡早年加入「全民足球體育會」踢丙組，日前球會發文表示跟保錡割席，指他影響哂每一位隊友的情緒。保錡就發文指自己年頭已經通知球會高層離開球會，跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。其後球會又指「保錡會繼續喺度踢波」又指「學下曼聯咁玩吓流量」，遭網民鬧爆。然而，今日球會又發聲明，指保錡不再是他們的球員，令人摸不著頭腦。

帖文先指出1月31日發布的內容是「不實資訊內容，球會在此鄭重澄清：該內容純屬虛構，並非事實。」但未有提及所指的不實內容是跟保錡割席的帖文還是「復合」的帖文，並稱「因處理不當而導致了不必要的事情發生，甚至讓部分擁躉感到困惑。對此，我們向所有受影響的人士及合作夥伴表達深切的歉意。」球會之後列出5點「真相」，內容都是矛頭直指保錡沒有尊重他人。

原文如下︰ 「第一：該名球員的確是沒有尊重球員，大家喺球場上都有聽見有看見，他在傳媒都有說過同道歉，這點球會不用多說！ 第二：比賽大家都會進入忘我境界少不免都有嘈吵嘅現象！ 第三：最重要係尊重雙方，名氣係大唔過尊重，但係球會都有不尊重當時人！ 第四：希望不好騷擾其他球員，謝謝！ 第五： 現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員。祝福￼他在足球同工作都順順利利！多謝各界關注：所有情緒同資訊球會收到晒！ 球會並承諾在未來的日子裡，我們會將這份力氣留給場上的進攻組織，而非場外的『虛假新聞』。 感謝各位的包容與體諒。」

早前保錡被問到離開球會，他當時表示「退唔退出嘅嘢都唔特別在乎！在乎嘅嘢係努力面對依家工作。」並承認自己的態度的確有點差，更語帶雙關稱「我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」