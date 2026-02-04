熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-04 23:29
更新：2026-Feb-04 23:29

宣萱開心有古天樂做朋友 自認神婆一屋風水陣

Photo 5

宣萱到奧海城出席「與徐悲鴻的時空對話」活動。

宣萱到奧海城出席「與徐悲鴻的時空對話」活動，本身喜愛馬的她在場內與9米長的《六駿圖》立體奔馬藝術裝置打卡留念，並在活動上分享她在大熱電影《尋秦記》內，與馬匹的互動點滴。為感謝宣萱對活動的大力支持，徐悲鴻女兒、徐悲鴻藝術委員會總顧問徐芳芳女士，特別向宣萱致贈徐悲鴻珍貴版畫。宣萱大感驚喜，並指會好好收藏！

Photo 8 Photo 7

宣萱在活動上透露13歲已經在外國學騎馬，認為馬是很聰明，很有靈性的動物，要與馬匹建立信任，才會與人類好好配合。她指，徐悲鴻大師筆下的馬，充滿力量和自由奔馳的神韻，令她想起在片場策馬奔騰那種瀟灑。

篤信風水的她自認是「神婆」，表示在家中擺了多隻風水馬，認為可以帶財入屋。她稱人生會有迷惘的時候，聽完會當作參考，直言聽得就會信，所以屋企有很多風水陣，並指工人姐姐會記低甚麼時候要做甚麼儀式。她稱今年獲師傅指點不要作投資，所以會把賺回來的錢做定期。

Photo 1 Photo 2

談到網民一直希望她跟古天樂成一對，宣萱早前在訪問表示跟古天樂沒有可能。她坦言很難得在娛樂圈中跟古天樂有這樣的友誼，對她而言，男女可以做朋友，不一定是發展情侶，但自己仍有跟前度都是朋友，有聯絡。她指有些人會跟前度反面，但她就認為前度的錯未至於去到殺人父母，既然都已成過去，　最重要是好人，自然可以成為朋友。她稱如遇到合適的伴侶當然開心，也沒有想過結婚，對愛情很隨緣。

Photo 3

宣萱稱如遇到合適的伴侶當然開心，也沒有想過結婚，對愛情很隨緣。

