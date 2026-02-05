熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-05 08:00
更新：2026-Feb-05 08:00

京劇《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》上演 元秋元華特別拍片支持

Xiqu the monkey king main 20251201

京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》將於今個星期五至星期日(6-8日)，一連三天在西九戲曲中心大劇院隆重上演。

京劇《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》將於今個星期五至星期日(6-8日)，一連三天在西九戲曲中心大劇院隆重上演。早前主辦及受惠機構「智行基金會」與製作單位「趨勢教育基金會」舉行新聞發佈會，三代猴王和白虎同台亮相，吸引各界傳媒及嘉賓蒞臨。「智行基金會」表示《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》自2021年首演至今已舉行多場盛大的世界巡演，足跡遍及高雄、台北、台中、新加坡、橫濱等城市，不少戲曲迷早已購票期待今次香港演出。

白虎、朱陸豪

朱陸豪領軍，將畢生鑽研揣摩美猴王的一身技藝傳承給徐挺芳及秦朗等青年演員們，師徒三人共同主演孫悟空。

《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》融合傳統戲曲表演藝術與當代劇場設計，以京劇真功夫展演孫悟空在啟程西方取經冒險前的章節。由朱陸豪領軍，將畢生鑽研揣摩美猴王的一身技藝傳承給徐挺芳及秦朗等青年演員們，師徒三人共同主演孫悟空，劇情包括「鬧龍宮」、「弼馬溫」、「偷桃盜丹」、「鬧天宮」等經典情節。朱陸豪老師早前在港時，特別帶同徐挺芳及秦朗去和好友元秋吃飯聚舊。識英雄重英雄，包租婆元秋和在外地工作的包租公元華特別拍片支持，呼籲大家多多捧場，也預祝今次香港《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》香港演出成功。

元華 元秋、朱陸豪 徐挺芳、元秋 元秋、秦朗

在大會安排下，朱陸豪老師、徐挺芳、秦朗和扮演白虎的蘇建宇去了葛量洪校友會黃埔學校和學生分享交流，一眾演員在學校禮堂和學生打成一片，歡笑聲此起彼落，學生們趁此機會認識傳統戲曲，對他們的功架充滿讚嘆。及後他們去了尖沙咀星光大道觀光，不單止在李小龍像和文化中心拍照留念，也專程吃了香港名物雪糕車軟雪糕，很多遊客對於在星光大道上出現的孫悟空和白虎感到驚喜，紛紛拿出手機拍下他們有趣的畫面。



 

第二、三代猴王和白虎 3 第二、三代猴王和白虎 4 和學生打成一片 3 第二、三代猴王和白虎 1 第二、三代猴王和白虎 2 三代猴王和白虎 @ 西九戲曲中心 1 和學生打成一片 1 和學生打成一片 2 三代猴王和白虎 @ 西九戲曲中心 2

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

元華 元秋
