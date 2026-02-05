涂家堯雙喜臨門 推個人作兼以六位數出任VSING全球宣傳大使

《中年好聲音》十強歌手之一涂家堯（Gavin）推出首支個人單曲《消散的溫度》，日前，他在前輩、好友、音樂愛好者及粉絲的共同見證下，正式發佈個人首支單曲及音樂錄影帶，並宣告以樂壇新人身份開啓演藝事業全新篇章，同時以六位數合作費用出任 VSING 全球宣傳大使，實現音樂事業與品牌合作的雙重突破。

涂家堯從未想過能擁有屬於自己的首支個人單曲，涂家堯直言宛如夢境，也更堅信追夢的核心在於堅持。歌曲雖以抑鬱症為創作切入點，實則希望呼籲大眾更多關注身邊有需要的人，傳遞溫暖與關懷。為精准呈現歌曲中淡淡的哀愁與思念氛圍，經理公司十分痛錫他，讓他及製作團隊特別遠赴高雄取景，實地捕捉當然地的獨特風景，將音樂的情感表達與視覺的畫面美感完美融合，為聽眾帶來沈浸式的音樂體驗。

作為獨立廠牌歌手，過去2年涂家堯親力親為，從選歌、作詞、主題構思到創作內容打磨、MV 拍攝，所有工作一手共同參與，雖擁有高度創作自由度，卻也面臨單打獨鬥的挑戰。此次與 VSING 互動式競技音樂平台的合作，與經理人公司雙方一拍即合，為涂家堯的音樂作品落地提供了強力支撐，也讓他順利成為全球地區宣傳門面擔當。



涂家堯將此次首支單曲發佈形容為「自己的大日子，如同 BB 出世」，並收穫了老闆們贈送的金銀唱片，這份禮物兼具美好寓意，更讓他倍感認可。此次出任 VSING 全球宣傳大使，涂家堯也坦言感受到沈甸甸的責任，他表示會加倍努力做好各項工作，不辜負公司支持與信任。