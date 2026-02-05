關智斌因寵物學會愛 為責任暫不飼養

關智斌找來明星狗狗拍攝《My Little Tinker Bell》。

關智斌（Kenny）接受新城知訊台程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，Kenny透露新歌《My Little Tinker Bell》的創作故事，源於去年九月在啟德的個人演唱會，當他站在台上，看著台下觀眾舉起的點點燈光時，深受感動。Kenny分享道：「我突然有呢個感覺，原來就好似Tinker bell，灑一啲仙粉畀嗰啲迷失嘅男孩，嗰啲迷失嘅男孩先會識得飛。」 這首歌正是為了感謝多年來給予他支持與鼓勵，使他能夠「飛」的歌迷、朋友及家人。

為了讓更多人產生共鳴，歌曲MV特別以寵物作為Tinker bell的象徵。Kenny解釋：「我覺得大家最容易有共鳴嘅Tinker bell就係寵物，對於好多人嚟講，寵物係一個唔識講嘢嘅Soulmate（靈魂伴侶）。」

談及過往飼養寵物的經歷，Kenny感觸良多，他認為寵物不僅是伴侶，更是生命的導師。Kenny表示：「當你同寵物相處，你會更加培養到責任心，同理心同愛心，我係好贊成嘅，我覺得喺我跟佢哋相處過程中，我自己都學會好多嘢！」他亦坦言，現階段因工作經常需要外出，無法給予寵物充足的陪伴，故暫時未有再飼養的打算，「因為我知道自己要成日飛，係一個好大嘅責任。」