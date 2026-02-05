徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨着周年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上農曆新年將至，傳出具俊曄可能返回南韓陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
2月2日大S家屬與好友齊聚金寶山，參與由具俊曄親自參與設計的紀念雕像揭幕儀式。據悉，在周年儀式落幕後，具俊曄心情平復許多，也已完成心願，在過年的重要節日，他可能會回到南韓見家人。
南韓綜藝節目《名人生老病死的秘密》以特別專題回顧大S和具俊曄的故事，製作單位透露採訪期間的觀察。工作人員表示「我們看到具俊曄非常痛苦」，並不捨地形容：「他變得非常消瘦，眼睛裏滿是淚水，甚至無法與我們交談。製作團隊也因為他的情況而感到心痛，只能默默地看着他。」
製作團隊坦言這是第一次經歷這樣的情況：「（比起來）採訪壞人可能還更容易，這是我一生中最艱難的會面，看到一個成年人如此真摯地流淚，讓我心如刀割。如果是電影的話，或許會讓我感覺輕鬆一些。」
節目組在三天採訪過程中，觀察到具俊曄的日常生活始終如一。他每天都會從居住地往返墓地，來回車程約需三小時，但從未缺席。節目組表示：「我們看到具俊曄非常痛苦，觀察了三天，決定不進行訪談。」
具俊曄每天都會準備食物放在墓碑前，然後跪下拜祭，接着坐下來，像是一起用餐一樣，無限地觀看大S的影片。製作團隊感嘆：「我無法相信他能如此堅持一年。」
