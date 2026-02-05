夜王｜定檔大年初一上映 黃子華率領東日女公關年廿九落區謝票

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度出擊執導第二部賀歲力作《夜王》，鐵定大年初一正式上映。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公布。

終極預告曝光

電影公司今日發放正式海報及終極預告片，講述華麗璀璨的東日夜總會表面紙醉金迷，暗地裡卻正面臨前所未有的存亡危機。黃子華、鄭秀文(Sammi)聯同一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，為守住東日拚搏到最後一刻。正如歡哥在預告中勉勵下屬所言：「世界艱難，但係我哋冇驚過……東日仲可以玩幾耐，冇人知，但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後！」更以一句「絕不投降！」為東日眾人打下強心針。