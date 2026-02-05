Marf邱彥筒專訪｜自認主流又非主流 盼世界見到香港仲有奇怪人

邱彥筒(Marf)從參加《全民造星IV》已於展現獨特的舞台魅力，以冠軍之名加入女團COLLAR，出道3年，成為第一位開個人演唱會的成員，將於3月22日在麥花臣場館舉行《Night like this》演唱會，門票今日開售，火速售罄。首開個唱，僅此一晚，Marf坦言：「知道係一日的確係有少少覺得可惜，因為譬如衫，整五日同整一日都係嗰一套，但用一日之後就要消滅。但都係因為得一晚，可以就set咗主題叫『Night Like This』，這樣的晚上，我哋點樣令到佢最難忘呢？ 」

Cover男歌手作品

要讓人留下深刻印象，首要是觸動自己，Marf特地加入鍾愛的音樂劇成分，「雖然有少少中二病，但其實唱腔挑戰性大，亦是唯一帶故事性的部分。」除了自家作品，她亦會cover男歌手的作品，「我會喺Eason(陳奕迅)、許廷鏗或者軒公(張敬軒)嘅歌單裏面要揀一首。其實我唔係好鍾意唱『好情』嘅情歌，太過肉麻，女歌手嘅歌都比較脆弱、虐心口啲，所以我想揀啲男性角度出發嘅歌。我又好鍾意聽女歌手唱男歌手嘅歌，所以想自己做一次。」至於為何不唱馮允謙的歌？她笑言，「太過expected，我要自己都估自己唔到！」

著重儀式感 首次舉行個唱，有別於COLLAR團騷，Marf坦言心態上大為不同，「團嘅處理方法好明顯係先理好自己、做好自己嘅部分，然後再同佢哋夾。」今次是完全屬於自己的舞台，她自言著重儀式感，從化妝、髮型、服裝、周邊紀念品到門票設計，都親力親為，務求提供360度的全面體驗，笑言要像「史迪仔」有十隻手處理，「我啲fans應該會鍾意。因為我自己就好鍾意，如果我去睇個歌手，都會好開心收到佢親手畫嘅嘢，希望做到呢啲儀式感。」 今次是麥花臣節活動，Marf與MIRROR成員邱傲然相隔一日開騷，舞台方面未能有太大改動，但勝在與觀眾相近，她記得去年看Billy Choi麥花臣節的《成就解鎖演唱會》，印象深刻，「全場舉起太陽花手燈，最遠嘅觀眾都可以玩拋波，大螢幕嘅短片又好DIY，因為佢哋自己處理所有嘢，感覺好統一，好連繫，所以我都希望自己嘅show可以咁organic。」Marf愛天馬行空，假如能在大場因為我勁鍾意熊人，我會喺入面操控住。如果我有咁大資源，我會將成個場都佈置得好有儀式感，你個位度都會有藤蔓，感受到呢個空間。同埋逼觀眾有dress code！」

Coldplay 教育營 其實Marf早已曾踏上香港最大舞台，於啟德主場館為天團樂隊Coldplay暖場，Marf首次個唱卻是麥花臣，她自言年資尚淺，「我唔會aim一次就去到咁巨型，因為自己未必孭得起個責任，我未夠level去開呢個關卡。而我而家呢個checkpoint，喺麥花臣開就係最完美嘅選擇，我同團隊有經驗處理之後更大嘅舞台。」她坦言上次經驗是強心針，「佢哋畀我嘅機會同肯定，會係我以後表演嘅小小強心針。嗰次個表演都畀我之後有少少覺悟，原來Coldplay個舞台咁樣set up。」從結他、鼓等樂器，所有細節都統一處理，最寶貴的站台表演的體驗，「嗰四日要傳遞最大嘅能量，因為我哋係代表緊香港，好似係教育速成班、教育營！」

不過，Marf自言不及Coldplay世界性，難做到他們的無私和療癒，「我會比較任性，希望以自己嘅世界，去影響呢個世界。」例如fans或會因她而接觸不同類型的音樂或興趣，她笑言是難以想像，「我咁奇怪你都鍾意我嘅？仲要愛屋及烏，嘗識接觸我鍾意嘅嘢。我好希望世界其他人見到，香港有個人努力做緊啲特別嘅嘢，希望佢哋摻我哋玩，知道呢個城市仲有啲奇怪嘅人喺度。」她自言像在海上不斷打訊號燈的船家，「航海時不斷眨燈，睇吓邊隻大船航海時經過，見到呢個城巿。」

女團與個人 作為女團成員，屬於主流一份子，但Marf自言個人不算主流，「我嘅position係主流，但諗法的確唔係咁主流。有啲人，佢哋有好強大嘅精神死守喺香港，為自己覺得啱嘅嘢bargain。」從出道以來，都有大公司支持，Marf坦言資源較充裕，至於可有羨慕獨立音樂人？「Indie中無畏懼嘅精神，佢哋嘅自由度大到冇嘢需要驚會出錯。冇得去比較，因我已經喺主流，但會被佢哋啟發。我希望無論主流或indie的社群都會接納我，我俾佢哋嘅形象都係正面，我會覺得成功咗，例如我可以同Jay Fung或Billy Choi合作。」

樂做Slasher 出道逾3年，Marf不自限於歌手及演員身份，「我最大嘅改變係由一個藝人變咗slasher，我咩都做，又拍reels，KOL搵嘅錢我都搵，哈哈！同人爭飯食，又做埋media去首映，呢個多用途嘅人生好快樂。」興趣多多的Marf自爆兒時夢想是開甜品店，至今閒時亦愛炮製甜品，不過暫未有計劃創業，「飲食業有啲難做！我都超想，呢個都係我未來嘅夢想。」 Make up: San Chan @powderclub_hk Hair: Kristy Cheng Stylist: Cedric Cheung Wardrobe: Sportmax Shoes: Fendi Accessories: Louis Vuitton