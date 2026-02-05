胡定欣計劃進攻內地市場 離開無綫仍獲娘家派人採訪

胡定欣宣布回復自由身之後，到銅鑼灣出席好友胡曦文新店開幕活動。她拿出好友為她專門設計的手袋現身，大讚好友的設計在不同場合也可以用到。對於她的手袋印有「NW」字眼，她笑謂希望可以推出一個系列，好讓「NW」人士一齊享用。

提到她現時是自由身，定欣表示上年年尾完約，趁是立春有新開始便公布有關消息。她說︰「2026年有個新開始，可以再隨自己心意，同唔同人合作。」問到有沒有些特別計劃，她坦言工作大前提要適合自己，但會積極發展內地市場。她說︰「自己做呢個決定前，都有問過好姊妹杏兒，因為佢喺內地市場一段時間，好感受到佢花好多時間、心機去發展，問佢一啲意見、心得，再問下自己想點呢？但都要慢慢嚟，始終都係啱啱離開咗一間22年公司，自己要獨立走出去睇下外面個世界。對我性格嚟講係好需要勇氣，但都係一個好開始，係時候再探索下。」問到杏兒有沒有為她搭路，她指好姊妹非常好，不時介紹不同工作人員讓她認識，現時也有一些內地工作正在接洽中。

她坦言在工作上需要一些新衝擊，跟不同人合作，嘗試不同工作，之後再決定未來要如何走。她說︰「工作上真係好需要有新衝擊，對我自己都要有新衝擊，相信大家都想見到我有新嘅嘢！刺激自己係好緊要，無論係唱歌、電影、劇集，只要有適合我，都會願意接受新嘗試。」她又指過往工作上的安排都是比較被動，很多事都是由經理人負責，現時就重新認識要如何安排工作，對中間的運作感覺清晰不少。她說︰「以前淨係做好自己嘅工作，唱歌、拍嘢又好，做好本份就得，依家會同唔同單位傾談，對自己工作範疇了解咗深啲，要自己管理工作。」

問到是否結婚改變工作模式，她說︰「過去呢幾年，自己都會對工作有一啲睇法，會因為環境而改變，無可厚非結婚、遇到我老公，佢俾我嘅支持，係俾到好實在嘅信心去闖。依家有家庭、另一半，佢係百分百支持我，呢個決定佢都係好支持我。」她又否認離開跟要生B有關，現時很享受二人世界，自己仍想出去闖下。

談到外間有傳她想專注發展音樂事業，定欣直言自己很喜歡唱歌，「自己對上一部劇已經2年前，劇集作品少係一個時機，令我可以去上唱歌堂，可以去諗唱歌嘅嘢。我都唔後生，暫時都唔會考慮做全職歌手，但係個樣嘢係自己鍾意，去到呢個階段都有諗可唔可以做我想做嘅歌，唔代表我唔拍劇，我仍然很期待好劇本、好角色，始終兩年無拍，係時間要返劇組啦！」由於過去不少藝人離巢之後，無綫不會派人採訪，但定欣就獲得割免，她指跟無綫一直都是保持良好關係，是合作多年的夥伴，雖然大家關係不同，但大家的方向都很清晰，只要大家需要幫忙，就會互相支持。