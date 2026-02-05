熱門搜尋:
出版：2026-Feb-05 22:30
更新：2026-Feb-05 22:30

聲秀冠軍馮熙燮領軍busking 《聲秀》6位歌手與粉絲近距離互動迎馬年

《聲秀》6位歌手將於星期日在黃埔天地船景街busking。

「新城・樂動區區Busking」將於星期日(28)下午3時在黃埔天地船景街舉行。適逢情人節與農曆新年前夕，本地熱門音樂比賽《聲秀》的三甲得主馮熙燮(Ryan)、柯雨霏(Ophelia)、胡子貝(Matt)，將聯同人氣隊友穎喬(Ziva)、陸卓謙(Jeffrey)、甄敏芳(Jenny)，以一場喜慶與溫情的街頭音樂表演，與市民共迎馬年，送上濃厚的新春祝福。屆時，6位《聲秀》人氣歌手將輪流獻唱，以青春活力的歌聲感染現場，與市民一同迎接歡樂馬年的來臨，現場將吸引大量樂迷及市民聚集，氣氛相當熱鬧。

WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.56 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.57 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.56 PM (2)

分享期待心情

《聲秀》冠軍馮熙燮透露這是比賽後的首場busking，他坦言如今站在台上的心態已大為不同：「以前係素人，依家係一位專業歌手，大家都認識，所以喺演出準備上會更細緻。」他強調演出會注重感情投入，並透過精心編排的歌單與觀眾互動，務求讓現場氣氛持續高漲。

另一位焦點歌手胡子貝亦為演出積極備戰，他透露將獻唱3首作品。Matt難掩興奮之情：「可以有幸參加呢個活動真係好開心、好激動。」他表示正全力練習，務求以最佳狀態回饋樂迷。而柯雨霏則分享道，這次busking與以往不同：「觀眾係為咗聽我唱歌而來，所以選歌方面可以比較根據自己嘅心情和喜好。」她非常期待這次演出。對於首次參與街頭busking，隊員甄敏芳難掩期待之情：「一直都好想體驗一下喺香港街頭表演嘅感覺，所以呢次真係覺得好興奮同期待。」她透露在選歌上將嘗試以往較少公開演唱的曲目，以展現不同風格，她開心地表示：「好開心可以唱歌俾大家聽，希望到時大家會喜歡。約定大家，到時見！」

WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.57 PM (3) WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.57 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 4.22.57 PM (1)

