刑事偵緝檔案II開放式結局30周年 陶大宇郭可盈仍令劇迷耿耿於懷

《刑事偵緝檔案》是不少人當年提早做完功課溫完書的動力，劇集受歡迎到4年拍了4輯，《刑事偵緝檔案II》更加以邊拍邊播形式迎戰亞視代表作《我和殭屍有個約會》，仲加入鄭秀文客串。而陶大宇同郭可盈更成為人氣螢幕情侶。

邊拍邊播撼《我和殭屍有個約會》

唔經唔覺，《刑事偵緝檔案II》已是30年前的事。不時分享舊劇片段嘅facebook專頁網主芒姐早排都出post，同大家重溫《刑偵II》大結局。芒姐寫道「『如果你係記得我嘅，你返轉頭呀』絕對係香港電視界其中一個經典場口! 記得字幕一上之後，個心揦足成晚，30年後今日仲記得呢種感覺，呢啲係電視撈飯年代嘅集體回憶，係電視精嘅共鳴」。