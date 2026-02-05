張寶兒日睡3小時被兩個仔無限輪迴 為自己育兒方法解話

張寶兒偕袁咕碌支持契媽胡曦雯新店開幕活動，袁咕碌完全不怕生保，表現活躍，就算被閃光燈閃過不停也好，他只是皺一皺眉。當他聽到現場有人叫他送飛吻，更應媽媽要求跟眾人講拜拜。寶兒表示事前沒有跟他提及有這麼多人，只知之他來找契媽。

談到近日她分享了跟袁咕碌有拗撬的影片，她的教導模式惹來批評，她表示自己也是日前才知道被網民批評。她說︰「要判定朋友、大人點溝通，我哋唔可以用大人角度去出發，因為小朋友去理解事情個方法跟大人係唔同。事緣係袁咕碌前幾日借咗啲玩具俾朋友，佢朋友就無珍惜佢個玩具，周圍放之後整爛咗，佢就唔開心，我就同佢講呢啲係媽咪嘅，所以你唔珍惜，媽咪都唔開心。喺佢角度，佢又冇咩嘢，如果育兒上有問題，佢會好無安全感，但袁咕碌係好有安全感小朋友，一件事唔可以表達到啲咩嘢！」