張寶兒日睡3小時被兩個仔無限輪迴 為自己育兒方法解話

張寶兒偕袁咕碌支持契媽胡曦雯新店開幕活動，袁咕碌完全不怕生保，表現活躍，就算被閃光燈閃過不停也好，他只是皺一皺眉。當他聽到現場有人叫他送飛吻，更應媽媽要求跟眾人講拜拜。寶兒表示事前沒有跟他提及有這麼多人，只知之他來找契媽。
談到近日她分享了跟袁咕碌有拗撬的影片，她的教導模式惹來批評，她表示自己也是日前才知道被網民批評。她說︰「要判定朋友、大人點溝通，我哋唔可以用大人角度去出發，因為小朋友去理解事情個方法跟大人係唔同。事緣係袁咕碌前幾日借咗啲玩具俾朋友，佢朋友就無珍惜佢個玩具，周圍放之後整爛咗，佢就唔開心，我就同佢講呢啲係媽咪嘅，所以你唔珍惜，媽咪都唔開心。喺佢角度，佢又冇咩嘢，如果育兒上有問題，佢會好無安全感，但袁咕碌係好有安全感小朋友，一件事唔可以表達到啲咩嘢！」
她續說︰「媽咪係最多時候同小朋友溝通，雖然有啲人話小朋友講嘅太空話，但我可以聽得明佢9成語言。因為我哋日日都溝通，所以我會了解佢聽呢句說話係咩感覺。我就覺得大家過份緊張咗，條片重點唔係嗰句說話，而係好多時候小朋友同家長相處互相有脾氣，但係可以修復。唔好以為2歲小朋友唔明，係會接受得到。」
對於她留囝囝在房間一段時間，寶兒指囝囝其實當時是自娛中，在床邊摷緊自己的東西，只是邊玩邊喊，純粹是未放夠電。她表示自己也有反省，應該讓他先放夠電先去午睡，認為小朋友的累，跟他大腦了解的累是不同。問到老公袁偉豪有沒有安慰她，寶兒表示老公很忙，要工作搵錢，她亦要照顧兩個小朋友，所以無瑕理會網民的留言。
寶兒指細仔「袁氹氹」非常食得，醫生指袁氹氹2個月大像4個月一樣，而且頸部很有力，專注力是很好的BB。問到照顧袁氹氹時，有沒有因為有了袁咕碌比較鬆懈一些，她說︰「我覺得係無咁多時間去緊張，因為都要花時間同大嘅相處，都要陪大嗰個，唔好俾佢覺得有細嗰個就爸爸媽媽無咁專注，兩個不停輪迴，每一日都係咁，加上我都有揼奶，每日只係瞓得3、4小時，過得好充實。」