Jeremy指Stanley求婚超口密 盼《骰界》開拍第二季同MIRROR一齊玩

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日(5日)出席活動，對於好兄弟邱士縉(Stanley)宣布結婚，他表示一早知情，因為Stanley數月前曾私下有跟他提及過，談到會怎樣做，但對方未有提及求婚過程，笑謂記要捉住他好好盤問。問到去年年尾與Stanley和Alina往日本滑雪，可有發現求婚的蛛絲馬跡？他笑言其實每天吃晚飯時才見面，不見有何異樣，至於婚期就留待大表哥親自宣布。對於被指最佳伴郎人選，與兩人相熟的他笑言，「可能做伴娘！其實應該做伴郎，希望啦！」並呼籲Stanley儘快落實大囍日子。

做兄弟接新娘難免要玩遊戲，主持《骰界》的Jeremy，自言玩遊戲的技倆再升級，很享受化身「李呃人」，「可以多啲戲路，大家可以搵我拍戲，我係鍾意玩扮嘢game，可以呃吓人，然後又好坦誠，佢哋唔知你真定假，可以更自如地面對人性。」他更沾沾成功令193郭嘉駿陷入「人生走馬燈」的迷惘，又自爆曾被193徹底欺騙，只是沒有播出。他表示因為節目只得半小時，很多東西被刪除，令觀眾未必看得明，自己也覺得可惜，相信公司已經收到大家的意見。他亦希望節目可以開拍第二季，由MIRROR一齊玩。

早前佘詩曼出席活動時，指Jeremy、肥仔等打牌「絕不鬆章」，Jeremy表示肥仔是阿佘口中那位不鬆章的人，更會一家贏三家，笑稱今個新年不會預肥仔。問到工作如何，他預告月底會推出，稍後會轉頭髮顏色，自己亦希望可以今年跟AK、Frankie開騷。