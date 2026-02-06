黃淑蔓入行10年 積極備戰首次個人音樂會｜專訪

今年24歲的黃淑蔓(Feanna)，2015年憑港片《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》加入樂壇，當年以14歲之齡獲頒「叱咤樂壇生力軍銅獎」，成為叱咤頒獎禮歷年來最年輕得獎新人。 出道逾10年，黃淑蔓趁本月推出最新專輯《growth》，2月15日更會開新碟音樂會，選址西九文化區自由空間大盒舉行。她接受《am730》專訪，談到新碟及同名音樂會，Feanna表示：「其實係成長嘅意思，唱片有10首歌，橫跨咗6年時間。由18歲《猜猜我是誰》開始，6年嚟嘅我，已經由一個中學生、大學生到畢業；跟住現在出來做咗2、3年全職歌手，有好多唔同階段嘅變化，又圍繞著我一直以來嘅經歷同成長，《growth》係記錄低我成長嘅過程。」

做運動喜見成果 為備戰音樂會，Feanna自言這兩年學會任何時候都準備好自己，所以一年前開始找來營養師管理飲食，又勤力做運動，成功搣甩baby fat；趁住出新碟，她決定為自己定下目標，去鍛煉耐性，逼自己每日做更多運動。所以早前她在社交媒體上開了一個叫「Until My Next Album」的帳號，每日有多少個followers就做幾多秒運動，直到出碟為止，每天都做半小時以上運動，早已減了10公斤。她認為體重已不再重要，反而是身段、是否夠結實、有沒有鬆弛，這些是她現在比較介意的地方。Feanna坦言：「我由細到大都唔做運動，係零！現時就真係每日做，可以很坦白同大家講，我真係好唔鍾意做運動，因為我本身就是一個唔郁嘅人，又唔鍾意出汗，對於我來說唱歌已經是一個運動。但原來你跑步、做完重訓之後，身形真係會有改善，我會鍾意做完運動之後帶俾我嘅成果。但你問我係唔係熱愛做運動呢？其實唔係，做完運動帶來嘅成果我就好鍾意囉！」

黃淑蔓在中學時期已有puppy love經驗，在14歲入行後選擇跟當時的另一半分手；而她於留學英國期間，曾有一名土耳其籍追求者，可是文化差異未有進一步發展，令她更加認定亞洲人比較適合自己。Feanna坦言拍拖經驗有助音樂上的演繹及發揮：「情感上來講，我咁大個女孩一定有拍過拖，坦白地同大家講，之前都有講過，我嘅作品真係伴隨住我嘅經歷去做出來，例如上一隻碟入面，《光引致疼痛》同埋《很久不見》，其實係初戀時失戀嘅感受。尤其而家都24歲，我都經歷過一些情感；喺唱情歌方面，真係需要呢一啲經歷，呢啲經歷同埋故事，可以幫助我喺音樂創作上。」Feanna強調未有跟外國人拍拖，以往的交往對象都是香港人，最長的一段感情維持約3年，笑言自己並非偶像派路線，公司亦沒有向她下拍拖禁令。

最愛《我的英雄學院》 黃淑蔓由細到大都鍾情動漫文化，絕對是個不折不扣的宅女，小時候叫家姐帶她去動漫節，稱得上是睇動漫送飯，久而久之沒有特別去學也識聽日文，之後開始發掘不同的日文歌。在芸芸動漫中，Feanna首選最愛是《我的英雄學院》，她自爆：「《我的英雄學院》永遠係我心目中嘅第一名，我集集睇都會喊嘅。」她昔日比較多聽外國音樂，包括Kelly Clarkson、Ariana Grande。 這兩年最愛則是日本歌手優里(Yuuri)，去年Yuuri來港開騷當然亦有去捧場，還在台下喊了5次，談到偶像她還滔滔不絕：「Yuuri係以前喺街頭busking嘅男歌手，佢其實唱咗好多年，佢有分享過表演時曾經只得三個觀眾，有乜可能，佢唱得咁好，點會只得三個人睇佢busking，我覺得啲人真係走寶！」優里已在J-POP界獨當一面，她希望自己有朝一日像對方一樣得到大家認同，以將來跟Yuuri合作為發展目標。除了日文之外，Feanna還上網學西班牙文，透過FaceTime教學共上過10堂；她打算日後花更多時間專注學韓文及西班牙文。

自爆被非禮太衝動 Feanna去年底在社交網Threads自爆被陌生男人非禮，並表示在現場求救可惜沒有人幫忙。被問起不愉快經歷，原來並非首次被人抽水，Feanna不願多談：「其實都有，由細到大都試過，但我唔想故意講呢啲，始終覺得好敏感。我作為公眾人物盡量避談比較好，上次係有少少衝動，我以為Threads應該冇乜人睇我，嗰日係有少少嬲自己點解唔發聲，所以寫咗點感受，同埋想大家小心啲。」至於曾有跨性別人士在網台節目《情感關注組》中爆料，透露曾偷食一位W姓女歌手，Feanna一度成為嫌疑人物，她已經否認是W姓女歌手。談到無辜捲入是非，她表示：「始終我屋企係比較傳統嘅家庭，關於男女之間嘅關係或者緋聞，佢哋都會較敏感，所以家人會唔開心。」她認為錯不在自己，只要坦蕩做人，就算有一些花邊新聞也不受影響。