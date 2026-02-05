陳松伶否認賺３億傳聞 主要收入靠月薪：一切隨遇而安

陳松伶（松松）接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的新城知訊台《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，暢談演藝生涯與家庭生活。松松回首年少成名時對洶湧而來的名利感到手足無措，又甜絲絲透露與丈夫張鐸相處點滴，大讚對方是她人生中重要的傾訴者。 談及早年憑劇集《天涯歌女》一炮而紅，松松形容當時作為半工讀學生，面對突如其來的名氣與關注，心情是「手足無措」。她表示，身邊無人能引導她如何面對這種生活巨變，一切只能靠自己摸索「蜂擁而來所有嘅名利，其實對我嚟講係有啲手足無措。」

對於外界曾流傳她賺取三億的傳聞，松松在節目中笑著否認：「冇、冇。」她解釋當時的主要收入來源是月薪，並不知道唱片實際銷售情況，反而後來接登台和廣告等工作，才開始對收入有較明確概念。 被問到在事業輝煌期的人生規劃，松松形容自己是個很隨遇而安的人。她坦言，如果當初有更周詳計劃，人生或許會更好，但她當時只追求開心。「認識我嘅人就知道，我開心嗰一下係燦爛開心，一唔開心我係粉碎。」Benson形容她這種性格非常「YOLO」（You Only Live Once），松松亦同意自己是非常「當下」的人。

松松於2007年在內地工作期間認識現任丈夫。她形容初識時覺得對方成熟穩重，「穩如泰山，坐懷不亂」，正是她需要的人選，在心緒不寧時，丈夫是她很好的傾訴對象。「佢唔係一個只會談情說愛嘅人，佢會分析畀你聽，話你知係唔啱嘅、唔好嘅，大家一齊去改進。」 她特別提到丈夫性格直率、不拘小節，從不介意他人目光，這點深深影響了她。「佢聽完一啲閒言閒語，或者唔係事實嘅嘢，佢根本就唔理，嗰一刻會令到我覺得，好多心裡面嘅重擔其實係唔需要有嘅。」這種坦然的生活態度，幫助她放下了許多不必要的壓力。在日常生活的小甜蜜方面，松松透露丈夫是個會把「我愛你」掛在嘴邊的人，而她則最常關心對方累不累。早前她生日時，丈夫即便在橫店忙於拍戲，仍在冰天雪地中特意錄製生日祝福影片，讓她倍感溫暖。