曾展望台上咀完葉蒨文唔記得咗 Sophie大爆跟GM一個小秘密

曾展望(GM)、葉蒨文(Sophie)今日出席新春節目《一馬當先行大運》，提到他們拍攝期間到龍母廟摸龍床招運，遭李丞責笑言會添丁，Sophie笑謂師傅很會搞笑，但他們就摸了吉祥平安回來。談到早前二人登台時錫咀仔，Sophie詐型指GM事後竟然忘記這個場口。問到GM為何突然情不自感錫GM，他說︰「我真係唔記得咗！」Sophie立即在旁還原事件，GM才憶起當時情景。

Sophie稱當時台下觀眾不停起鬨，但GM聽不到，「我就喺台上扭計話有屋企人嚟咗，俾咗個冷板凳我坐，之後佢就突然衝埋嚟，俾個surprise我！」GM表示事前不知道Sophie家人入場觀看，因為Sophie怕他會有心理壓力，之後他再補充說︰「佢話林俊其同羅毓儀咁sweet，你做咩唔錫我，我就即刻錫佢！」問到Sophie沒有提家人在台下做觀眾，是不是不想為GM構成壓力，GM表示認同，因為自己是首次登台唱歌，自覺唱歌不是他熟悉的東西，專心些唱歌也是好事。

談到當日Sophie在台上灑淚，她說︰「其實我有忍住，因為見到班忠實fans，好多謝佢哋，寫好長嘅信俾我，我真係每封信、每張卡都睇晒，真係喺文字度感受到佢哋嘅真心同誠意。我見佢哋舉牌已經好感觸，仲要響起《女神配對計劃》嘅音樂，加上又要同佢哋近距離接觸，望到佢哋眼神千言萬語。」而GM稱當下就被林俊其及羅毓儀在後台的舉動被觸動到，因為他們在後台跟住一齊唱，仲要望住Sophie唱，自己也很想拿起咪一齊唱。

問到fans寫的信都是給予二人，Sophie大爆一個小秘密︰「GM無我咁鍾意睇文字，我就讀俾佢聽，而佢係男士就強壯啲，負責拆禮物，大家會咁樣分享呢個時間。」未來會否拍下這一幕，Sophie稱現時二人都是各自跟家人同住，無法在家中拍攝，或考慮未來出trip或同居時拍下這一個場口給fans看。

Sophie自言當日的表現應該可以再好些，奈何工作太多，未有時間練習，近日也只是睡了4小時，「我仲有啲個人活動，中間又夾咗啲拍攝，自己又會拍片剪片，自己做埋化妝搵衫。」GM稱近日也要密集式工作，每日只睡了3小時，雖然睡眠不足，但很開心，加上二人也是工作認真的人，會盡量安排好時間。他們預告新春會一齊出席活動做主持。