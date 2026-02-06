夜王｜黃子華跟廖子妤錫錫有反應 見鄭秀文落夜場自覺3秒要睇跌打

賀歲片《夜王》以香港夜總會作為題材，導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文(Sammi)、王丹妮、廖子妤、盧鎮業及謝君豪到澳門出席世界首映禮，並宣布在年初一正式上映。他們預告年廿九會帶領一眾囡囡到旺角宣傳，子華即角色上身表示︰「我哋會踩落旺角，等班女仔由尖沙咀一路行到去旺角。」

早前Sammi率領戲中一班演員到disco，一齊又跳又唱，更即場唱出新版的《星秀傳說》。子華搞笑說︰「好慶幸嗰日我冇去，我睇佢(Sammi)咁Chok法，我真係三秒都要睇跌打！」Sammi說︰「好開心一班演員咁support件事，同埋導演做呢隻歌，最緊要幫到嗰場戲。導演第一日交呢個任務比我，簡直係如釋重負！好驚自己做得唔好。點安排去renew隻歌，等人哋唔好覺得呢首幾廿年前嘅歌老土，點先令隻歌有趣味，仲要諗宣傳，鬼識咩！真係好大壓力！」她稱是自己提議去夜場，因為知道這些地方會打新歌舊歌，好想了解這個文化，於是覺得去這些地方去宣傳新版《星秀傳說》是最好的方法。

子華錫廖子妤感尷尬

子華笑謂見到Sammi在片中非常跳得，相反後面一班後生表現潺弱。提到Sammi每次見到楊偉倫一定會笑，她說︰「佢實在太似某人！哈哈哈！一望過去就覺得咁面善！佢成日話自己跳得唔好睇，但係百貨應百客嘛！」問到子華幾時落夜場，他表示只要反應好便會考慮一下。

提到廖子妤跟黃子華有接吻戲，子華表示自己拍時也「呀」了一聲，坦言這些戲絕不會再拍。他說︰「我真係唔得！(佢期待想有第二次)佢客氣者，好彩小野(盧鎮業)唔喺度！但小野又同王丹妮好激情，真係好考演員定力，要當人哋另一半冇到！（見到小野有冇尷尬？）有少少，可能導演就係咁安排佢打返一巴，佢唔知點解好細力，咁我對住修哥（胡楓）都會細力啲，可能我係佢哋眼中嘅修哥！但我就覺得可以大力啲！」。他指Fish是主動錫她，「比我想像中勁！我唔敢有反應！(真人有冇反應？)有呀！我嘅反應係諗下究竟幾時停！佢真係好激，好投入！」