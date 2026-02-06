熱門搜尋:
出版：2026-Feb-06 08:00
更新：2026-Feb-06 08:00

夜王｜黃子華跟廖子妤錫錫有反應 見鄭秀文落夜場自覺3秒要睇跌打

WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.14 PM (1)

《夜王》在澳門舉行世界首映禮。(吳康琦攝)

賀歲片《夜王》以香港夜總會作為題材，導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文(Sammi)、王丹妮、廖子妤、盧鎮業及謝君豪到澳門出席世界首映禮，並宣布在年初一正式上映。他們預告年廿九會帶領一眾囡囡到旺角宣傳，子華即角色上身表示︰「我哋會踩落旺角，等班女仔由尖沙咀一路行到去旺角。」

WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.31 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.31 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.26 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.27 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.30 PM (3) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.30 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.30 PM (1)

去夜場宣傳好開心

早前Sammi率領戲中一班演員到disco，一齊又跳又唱，更即場唱出新版的《星秀傳說》。子華搞笑說︰「好慶幸嗰日我冇去，我睇佢(Sammi)Chok法，我真係三秒都要睇跌打！」Sammi說︰「好開心一班演員咁support件事，同埋導演做呢隻歌，最緊要幫到嗰場戲。導演第一日交呢個任務比我，簡直係如釋重負！好驚自己做得唔好。點安排去renew隻歌，等人哋唔好覺得呢首幾廿年前嘅歌老土，點先令隻歌有趣味，仲要諗宣傳，鬼識咩！真係好大壓力！」她稱是自己提議去夜場，因為知道這些地方會打新歌舊歌，好想了解這個文化，於是覺得去這些地方去宣傳新版《星秀傳說》是最好的方法。

子華錫廖子妤感尷尬

子華笑謂見到Sammi在片中非常跳得，相反後面一班後生表現潺弱。提到Sammi每次見到楊偉倫一定會笑，她說︰「佢實在太似某人！哈哈哈！一望過去就覺得咁面善！佢成日話自己跳得唔好睇，但係百貨應百客嘛！」問到子華幾時落夜場，他表示只要反應好便會考慮一下。

提到廖子妤跟黃子華有接吻戲，子華表示自己拍時也「呀」了一聲，坦言這些戲絕不會再拍。他說︰「我真係唔得！(佢期待想有第二次)佢客氣者，好彩小野(盧鎮業)唔喺度！但小野又同王丹妮好激情，真係好考演員定力，要當人哋另一半冇到！（見到小野有冇尷尬？）有少少，可能導演就係咁安排佢打返一巴，佢唔知點解好細力，咁我對住修哥（胡楓）都會細力啲，可能我係佢哋眼中嘅修哥！但我就覺得可以大力啲！」。他指Fish是主動錫她，「比我想像中勁！我唔敢有反應！(真人有冇反應？)有呀！我嘅反應係諗下究竟幾時停！佢真係好激，好投入！」

WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.14 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.15 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.33 PM (2)

