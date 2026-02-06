金多寶｜反傳統喊多過笑 金燕玲超錫鍾雪瑩有原因 呂爵安李尚正再合作超開心

新春賀歲片《金多寶》由金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安(Edan)、李尚正及楊詩敏主演，內容圍繞住六合彩金多寶的故事，令不少網民人聯想起《富貴逼人》系列。然而前者是大放笑彈，今次《金多寶》一反傳統，跟大家談生離死別。翁子光用來紀念祖母的作品，把兒時跟嫲嫲相處的時光放上大銀幕。對於由外婆、嫲嫲一手湊大的觀眾來說，感覺會特別深。金燕玲在戲中跟鍾雪瑩的嫲孫演繹，相信會讓大家喊濕幾張紙巾。

阿雪戲裡戲外乖乖女 金燕玲從影以來首次拍賀歲片，跟戲中多位演員都是第一次合作，她自言之前從沒有看過他們的作品，只是知道合作後上網了解一下他們的背景，但她對阿雪印象極深，促成二人在戲中的真摯情感。她直言對阿雪是打從心底喜歡，全因兩次的相遇。

她說︰「兩年前一個飯局，係陳茂賢帶我去，當時人人出咗去，得返我同阿雪兩個，佢好遠走過嚟自我介紹，陪我坐。我係知佢係邊個，因為蘇施黃睇完《填詞L》讚過佢，我對佢有啲印象。我知道當時佢係嚟陪我坐，另一次又係電影宣傳，人人又走開晒，佢又再陪我坐傾下偈。我就覺得呢個小朋友好有心，佢純粹見一個老人家坐喺度，陪下我、照顧我，我對佢印象好深！當我知道佢係扮孫女，我就好自然同佢有一個bonding喺度，我係好錫佢，因為本身我已經好鍾意佢，所以我冇同佢特別溝通。」

從來按自己方式演 金燕玲自認氣場大令人不敢埋身，加上從來都不太愛跟別人溝通，過去只會按自己的意思去演，就連今次也是一樣，從沒有跟導演了解他的嫲嫲是怎樣。阿雪指其角色原形是翁子光，因此有問導演跟嫲嫲的相處往事，有時拍到某場口，翁子光會再分享更多自己跟嫲嫲的點滴。對於翁子光找阿雪演自己的故事，Edan驚爆導演憂找靚仔男演員會被人指自戀，相反女演員能避開這個問題。金燕玲認為無論男或女演繹也好，最重要是投射出來的那種感覺。她指這齣電影希望令觀眾笑中有淚，喊的場口不是為大家帶來悲傷，而是溫馨。

初演人父被考起 李尚正首次扮演父親角色，他坦言好難，因為跟阿雪似朋友多過父女。他說︰「我係了解唔到，我係無演過老竇，自己都唔知點樣，我有啲懷疑現實中都未必係稱職老竇。我就覺得阿雪唔會覺得有老竇。」阿雪認為自己跟阿正及蝦頭的年齡難以令人聯想到他們是一家人，幸好有小演員李鎧霖扮演細佬，才令一家人的感覺更完整。 阿正跟Edan成為今次的搞笑擔當，Edan直言在阿正面前只是螻蟻。談及戲中一場扮鬼的戲分，笑料十足，阿正表示「喜劇係需要唔同input！係應該要！」金燕玲好奇問道有沒有試過拍完覺得不好笑，阿正說︰「每一次都係，好多時都覺得會cut，但最後有啲又會出街。」

跟阿雪誤會大了 對於兩度合作，阿正覺得Edan表現很好，「之前同佢拍《死屍死時四十四》，佢好緊張，今次真係好自然，可能同佢投入有關。」Edan則非常享受今次拍攝過程，有別上一次因為太過緊張只專注在自己身上。 談及戲中Edan跟阿雪的感情線，二人驚爆大家擺了一個大烏龍。Edan一直以為角色是關心阿雪，跟她有曖昧關係，「不過拍咗一、兩日，佢係無同我曖昧打算！」阿雪就指自己接收了錯誤的訊息，「導演同我講唔係雙方向，所以我有啲誤會咗！但去到最後導演又諗到其他嘢，就變成依家個版本！」

有錢不等如快樂 問到現實中如真的中了六合彩會怎樣做，Edan二話不說表示會「做定期」，阿雪則打算捐出部分，其餘便偷偷過數不同朋友，為他們帶來驚喜。然而，如果中了六合彩要像《金多寶》的角色經歷不少災難，阿正坦言現實中有不少例子是改變了中獎者的性格，搞到眾叛親離，而金燕玲坦言金錢是從沒有人會嫌少，也可解決不少問題，但金錢未必真的為人帶來快樂。她說︰「我生過病，錢係幫到睇醫生。錢係咪令你快樂呢？當然無人會抗拒好多錢，但如果有咗(錢)之後，你個人會唔會變呢？係咪令到你即刻唔做嘢呢？錢係會令人會變，究竟變成係點呢？對我嚟講，錢多咗的確係會好啲，但最希望人本質唔好變，本質好緊要。」

Credit︰ 場地：Lubuds Group, FWD House 1881 金燕玲 化妝：Stephen Lau @Stephenmakeup 鍾雪瑩 化妝：Vanessa Wong 髮型：Hillnex Lee 呂爵安 化妝：San @powderclub_hk 髮型：Man Chan @CHIC PRIVATE i salon 造型：Anson Lau 服裝：Jw anderson from ITHK, Teamwang from Harvey Nichols HK, Kinks lab, Both paris 李尚正 化妝及髮型：Yaku