出版：2026-Feb-06 10:00
更新：2026-Feb-06 10:00

夜王｜廖子妤自爆穿旗袍加墊 盧鎮業掌摑黃子華嚇到腳震震

分享：
WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.11 PM

廖子妤在《夜王》與偶像黃子華有咀戲，她形容得知消息時，嚇到似meme圖的「土撥鼠」有嗌。(吳康琦攝)

由黃子華和鄭秀文主演的賀歲片《夜王》昨日於澳門舉行世界首映禮，導演吳煒倫率領男女主角、謝君豪、廖子妤(Fish)、王丹妮(Louise)和盧鎮業(小野)現身，正式宣布電影於大年初一(17日)正式上映。在首映禮上，子華自爆原來半裸與Sammi拍的對手戲賭場酒店取景，我可能係成個賭場都唔道德嘅嗰個人，唔著衫、仲要係喺走廊度行！」引來哄堂大笑。

WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.14 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.31 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.31 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.14 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.10 PM 螢幕截圖 2026 02 06 上午1.48.58

咀黃子華 嚇到似「土撥鼠」

謝君豪、廖子妤、王丹妮和盧鎮業齊齊受訪，廖子妤在戲中與謝君豪演的「姚先生」有段情，同時又主動向黃子華演的歡哥獻吻。向來視子華神為偶像的Fish憶述，「我都唔知前世做咗咩好事。」問到劇本知道與偶像拍咀戲的心情，Fish搞笑表示，「大家知唔知網上有個Meme圖，有隻土撥鼠喺山坡都大叫『哈』！」為了形容當刻的心情，Fish更即席示範，令Louise、豪哥和小野笑破肚皮，她續說：「因為劇本保密，我哋要喺公司睇冇見過有個一刻，嚇到導演、副導演同經理人即刻衝入嚟！相信呢一世都唔會再有咁嘅機會，大家快啲入嚟睇！」

WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.13 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.27 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.31 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.30 PM (3) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.26 PM (2)

謝君豪睇到眼甘甘

謝君豪最深刻是與Fish共舞的一場戲，兩人事前特地去學跳舞，豪哥就自爆經常互踩，「Fish著高踭鞋，踩落嚟都唔係少嘢，不過表情搭夠，上身就好親密，下身對腳打晒交。」Fish繼《焚城》和《毒舌大狀》後，第三度與豪哥合作，「豪哥係我哋『團寵』，總之有豪哥喺度就有得笑。」不過，熱愛攝影的豪哥今次就沒有出私伙拍花絮照，擔心一眾女演員的絕密性感造型外洩，問到哪位女藝人最吸睛時，他就非常識做，「梗係要答fish啦！有場戲佢著旗袍，劇情話我睇到眼甘甘，婀娜多姿！另外，第一日拍夜總戲，子華同Sammi帶班小姐嚟，一字排開，一朝早本來好眼瞓，即刻成個醒晒。」問到Fish可會穿旗袍謝票派福利時，她笑言首先要找戲服出來，接著自爆，「因為要好有身材，所以我係著咗墊住pat pat嘅褲，令個Pat Pat曲線更突出。」豪哥一臉問號，笑言完全看不出來。

WhatsApp Image 2026 02 05 at 7.24.16 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.33 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 8.06.32 PM

子華神主動加掌摑戲

Louise被問到可有暗裡加墊時，她尷尬高呼：「我無呀！但每個女生嘅衫都好貼身，所以大家都食得好清，食白烚雞胸肉同疏菜。」接著小野被問到對哪位女生眼甘甘時，在女友廖子妤面前，小野淡定答道：「戲裡角色梗係對住CoCo(王丹妮飾)。」談到難忘場口，小野就劇透在戲裡掌摑子華神，「本來有場係Sammi摑子華，但拍之前導演打電話嚟，叫我補多一巴掌，我即刻腳震，本來以為做文戲，點知變動作演員，兜巴摑子華神，真係驚！副導演仲話拍完呢場戲可退休。」子華神事後更嫌不夠力，有啲幸好導演拍了3 take已收貨，「據聞係子華同導演討論完嘅結果，係子華健議，因為佢覺得太子峰(小野飾)係全場唯一反派，所以想加強反派感覺。」

