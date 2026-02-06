夜王｜廖子妤自爆穿旗袍加墊 盧鎮業掌摑黃子華嚇到腳震震

由黃子華和鄭秀文主演的賀歲片《夜王》昨日於澳門舉行世界首映禮，導演吳煒倫率領男女主角、謝君豪、廖子妤(Fish)、王丹妮(Louise)和盧鎮業(小野)現身，正式宣布電影於大年初一(17日)正式上映。在首映禮上，子華自爆原來半裸與Sammi拍的對手戲賭場酒店取景，我可能係成個賭場都唔道德嘅嗰個人，唔著衫、仲要係喺走廊度行！」引來哄堂大笑。

咀黃子華 嚇到似「土撥鼠」 謝君豪、廖子妤、王丹妮和盧鎮業齊齊受訪，廖子妤在戲中與謝君豪演的「姚先生」有段情，同時又主動向黃子華演的歡哥獻吻。向來視子華神為偶像的Fish憶述，「我都唔知前世做咗咩好事。」問到劇本知道與偶像拍咀戲的心情，Fish搞笑表示，「大家知唔知網上有個Meme圖，有隻土撥鼠喺山坡都大叫『哈』！」為了形容當刻的心情，Fish更即席示範，令Louise、豪哥和小野笑破肚皮，她續說：「因為劇本保密，我哋要喺公司睇冇見過有個一刻，嚇到導演、副導演同經理人即刻衝入嚟！相信呢一世都唔會再有咁嘅機會，大家快啲入嚟睇！」

謝君豪睇到眼甘甘 謝君豪最深刻是與Fish共舞的一場戲，兩人事前特地去學跳舞，豪哥就自爆經常互踩，「Fish著高踭鞋，踩落嚟都唔係少嘢，不過表情搭夠，上身就好親密，下身對腳打晒交。」Fish繼《焚城》和《毒舌大狀》後，第三度與豪哥合作，「豪哥係我哋『團寵』，總之有豪哥喺度就有得笑。」不過，熱愛攝影的豪哥今次就沒有出私伙拍花絮照，擔心一眾女演員的絕密性感造型外洩，問到哪位女藝人最吸睛時，他就非常識做，「梗係要答fish啦！有場戲佢著旗袍，劇情話我睇到眼甘甘，婀娜多姿！另外，第一日拍夜總戲，子華同Sammi帶班小姐嚟，一字排開，一朝早本來好眼瞓，即刻成個醒晒。」問到Fish可會穿旗袍謝票派福利時，她笑言首先要找戲服出來，接著自爆，「因為要好有身材，所以我係著咗墊住pat pat嘅褲，令個Pat Pat曲線更突出。」豪哥一臉問號，笑言完全看不出來。

子華神主動加掌摑戲 Louise被問到可有暗裡加墊時，她尷尬高呼：「我無呀！但每個女生嘅衫都好貼身，所以大家都食得好清，食白烚雞胸肉同疏菜。」接著小野被問到對哪位女生眼甘甘時，在女友廖子妤面前，小野淡定答道：「戲裡角色梗係對住CoCo(王丹妮飾)。」談到難忘場口，小野就劇透在戲裡掌摑子華神，「本來有場係Sammi摑子華，但拍之前導演打電話嚟，叫我補多一巴掌，我即刻腳震，本來以為做文戲，點知變動作演員，兜巴摑子華神，真係驚！副導演仲話拍完呢場戲可退休。」子華神事後更嫌不夠力，有啲幸好導演拍了3 take已收貨，「據聞係子華同導演討論完嘅結果，係子華健議，因為佢覺得太子峰(小野飾)係全場唯一反派，所以想加強反派感覺。」