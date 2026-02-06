張佳添自覺桃花勁多女埋身 單身無穩定女伴：我係風流！

張佳添早前在社交平台發文，就周刊指他背住甄采浠（前名甄詠珊）冧索女的報道作澄清，他強調報道中的女士是認識廿多年的老朋友，更指有關照片拍攝於2023年，同時也強調甄采浠「是互相欣賞和關心的好朋友，甚至有過朋友以上，戀人未滿的階段，但從來沒有建立到男女朋友關係。」

昨日他出席胡曦文新店開幕時，被問及報道時，他說：「我唔嬲喎！我唔嬲！人哋想寫你都係因為多人睇你姐！自己都講過，咪大家食吓花生，我就當做社會公德。但係呢單嘢就牽強咗少少囉，嗰張相係兩年前喺地鐵撞到個friend，講幾句就俾人影咗做咗個咁嘅故仔，笑吓咪算囉！」