古天樂宣布情人節出碟 舉辦簽名會有望再度衝擊叱咤頒獎禮

古天樂入行逾30年演過無數經典角色，由「楊過」到今期又再流行的「項少龍」，不僅影視作品深入民心，其歌曲對跨世代樂迷同樣耳熟能詳，隨著《天命最高》唱到街知巷聞，古天樂正式宣布將推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，鐵定2月14日情人節面世，而充滿賀年氣氛的型爆宣傳照及唱片封套今日更全面曝光！

贏盡歌影視大滿貫

古天樂先後勇奪視帝、影帝殊榮，又曾揚威「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲歌迷投選為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，同年與謝安琪合唱的《(一個男人)一個女人和浴室》更廣獲推崇揚威頒獎禮。精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》集合了古天樂歷年來經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我這種男人》、《吻得到 愛不到》、《Mr. Cool》、《(一個男人)一個女人和浴室》，聯同劉德華為《掃毒2天地對決》破天荒合唱的主題曲《兄弟不懷疑》，還有向張國榮致敬、與古巨基合唱的《當年情》，當然少不了偕林峯為《尋秦記》唱出的合唱版《天命最高》。