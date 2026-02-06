Yumi鍾柔美A0人設崩壞 終認講大話喊住道歉

鍾柔美承認講大話非A0 ，聲淚俱下道歉。

19歲「聲夢小花」鍾柔美(Yumi) 去年底與緋聞男友劉展霆(Eden)有啜臉短片於網上曝光，她解釋當時開P玩「真心話大冒險」，強調自己冇拍拖，力保「A0(從未拍拖)」清純形象。Yumi的「A0」人設引起網民關注。其後，更有人爆她中學時期已經拍拖4次，網上流出多張Yumi跟不同男友的親密照，令她形象嚴重插水，而原本受TVB力捧的她目前工作量明顯大減。Yumi 近日多次在社交網試水溫貼跳舞片，不過卻被網民負評，神隱一段時間後，日前她接受傳媒訪問時，首度親口承認自己「講大話」，並聲淚俱下道歉。

稱拍過一次拖 訪問中，Yumi承認自己並非「A0」，她表示自己讀中學時，13、4歲左右拍過一次拖，大約維持一至兩年，出道就分開了，而其他全部都是中學的師兄。她指之前選擇了錯誤的方式去處理，營造了「A0」人設，主要是因為初入行時太細個比較緊張，又沒有人教她怎樣去應付這些問題，她表示細個時唔識諗，好驚外人的睇法，所以直接寫了這個答案，沒想過之後件事被放大。Yumi 更聲淚俱下道歉，坩言講了一個大話，以後會努力去提醒自己，去做好自己！

Yumi表示發生事件後，工作上有少許受影響，會趁這段時間反省一下，並會努力去做好自己，而她外出時也會擔心別人的目光，希望今後以行動去證明自己的努力。