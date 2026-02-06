Yumi鍾柔美感激劉展霆陪伴度過低潮期 見埋男方家長承認關係有變

鍾柔美（Yumi）參加TVB的選秀節目《聲夢傳奇》獲季軍入行，一直備受公司力捧，2022年，她與的劉展霆（Eden）因拍劇集《青春本我》傳出緋聞，但一直未有承認，直至去年底，Yumi與Eden的錫面短片曝光，事後她解釋當時是聖誕派對玩「真心話大冒險」遊戲，輸了要被罰，強調自己冇拍拖，與Eden只是好好的朋友，力保「A0 （從未拍拖）」清純形象。Yumi近日接受傳媒訪問，除承認「講大話」非A0，並聲淚俱下公開道歉外，她更提到與Eden的關係，直言因今次事件而有所轉變。

低潮期獲關心 Yumi接受傳媒訪問，她表示：「我現在好難形容呢個關係，因為我同佢係好好嘅朋友，但因為呢件事，我覺得我同佢嘅關係開始有少少轉變。」她指這段期間自己不開心兼壓力大，Eden在她低潮期時非常關心，更公開多謝對方在身邊支持，並給予不同意見，她更稱劉展霆的家人也很惜她，希望外界給予二人空間：「希望大家可以畀番啲空間我哋，因為的確仲了解緊。」原來Yumi已經見埋男方家長，看來二人關係非淺。

承認表達不清 當日Yumi以「真心話大冒險」懲罰解釋與Eden的錫面短片，被大批網民狂插「不合理」，她續承認過往訪問時表達不清，言辭混亂，導致誤會，並表示今後會更謹慎。而在事件爆出後，她表示公司仍悉心照顧未有「雪藏」，並感謝經理人團隊、家人、朋友的支持。昨日，Yumi在社交平台再次分享自己的跳舞影片，見她穿了品牌的不同上衣狂野起舞，當中亦著了「I LOVE AP」字樣的紫色迷彩tee，卻有網民講笑留言「差啲睇錯咗件T上面寫А0」。