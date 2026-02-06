譚嘉儀被轟無稽扮苦主 開騷拖糧風波爆羅生門

早前，擔任和音的Kasey Pong在社交網公開指至今仍未收到應得酬勞，並無助表示：「主辦方 Two Ally Workshop一直唔出糧，我哋團隊用過唔同嘅方法都搵唔到主辦人 Jelly，佢好似人間蒸發咁，公司都搬咗。其實中途我哋有見過佢幫 DJ樂怡同埋 姚子羚小姐繼續工作，但畢竟兩位小姐同呢件事係無關，所以都冇去打擾佢哋。」及後，譚嘉儀回覆傳媒表示自己亦有六位數字演出費完全無收過，是苦主之一，她更稱曾親自聯絡主辦方負責人Jelly，但對方採取「拖字訣」甚至已讀不回。 今日負責人 Jelly發聲明反擊，並指要跟大家澄清事實真相，又指譚嘉儀有份注資演唱會，但無稽自稱苦主，更大爆譚嘉儀根本沒有聯絡過她。

全文如下：



Hello 大家好我係Jelly！



就近日各傳媒報道有關於《譚嘉儀Be with You 演唱會2024》提及到我失蹤、公司執笠同走數等等嘅事宜，因為已經影響到我身邊嘅人包括姚子羚小姐及DJ樂宜，所以我有必要同大家講返事情嘅真相。



當時因為譚小姐仲係TVB合約，而佢自己好想搞一個完全屬於佢並可以自己主導晒嘅演唱會，所以就需要其他人去幫佢做呢件事，作為朋友嘅我當時就答應幫佢執行，並且係由譚小姐本人注入資金去做。成件事由海報設計/舞台設計/歌曲/服裝/Dancer/Rundown/嘉賓/慶功等等全部都係由佢去話事。但最後佢竟然表示自己只係打工？！還無稽到同傳媒講自己也是「苦主」？



至今已經接近一年嘅時間譚小姐同我的確無聯絡，我唔理解點解譚小姐會話搵我唔到？只係佢冇搵我，不是搵唔到。因為今次本人嘅愚蠢我亦付出左代價，借貸去找一啲款項，其實調返轉我應該要向佢追討返呢啲嘅款項。



最後，我想講，我並不是主辦，我都要追番譚小姐錢。我肯定呢個演唱會就算賺錢亦都與我無關，因為會係歸晒譚小姐所有！





