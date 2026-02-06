非常檢控觀｜吳大強父子檔同框拍劇 吳偉豪大爆爸爸sweet爆事件簿

由林志華監製、黎倩儀編審的全新TVB劇集《非常檢控觀》，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等合演，昨晚(5日)一集「蝴蝶花殺手」單元，所有證據及線索均指向展熊飛(吳偉豪飾)是兇手，加上吳偉豪(Ricco)全程仇恨及殺氣滿滿的演出，以及Ending一幕不懷好意兼一身「雨衣怪客」造型，令不少網民懷疑展Sir極有可能黑化變Big Boss，更大讚Ricco的超強勁胸肌夠震撼。

吳偉豪憑《非常檢控觀》好打又有型的正義警察形象再次成功入屋，在「蝴蝶花殺手」單元中可謂擔正大旗，昨晚一集最大亮點，除了是Ricco顏值及演技之外，還有他與父親吳大強真真正正首度合作拍劇的畫面曝光。