天生歌姬A-Lin闊別11年回歸紅館舞台 巡演香港站為樂迷「整理人生」

今年1月佛山啟航

《歌迹 Journey》演唱會由今年1月於佛山率先啟航，隨後開往無錫、成都、廈門、上海等地，各站門票均全數售罄。A-Lin除了展現無懈可擊的「CD級」唱功，萬人合唱的場面極其震撼。A-Lin在台上更展現其幽默本色，對著全場眼泛淚光的歌迷感性問道：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」這句「靈魂拷問」瞬間在社交媒體瘋傳，觸動無數樂迷。她承諾，每一站的「歌迹」都是獨一無二的：「因為在我的每個階段，你們都在。而我，也會回應著你們，繼續唱下去。」為了將這20年的音樂足跡呈現於舞台上，主辦單位斥巨資製作「時光長廊」，以動態光影設計配合A-Lin經典作品，令樂迷立即時光穿梭。而在演唱會首站中，她更特別加入「歌單盲盒」環節，在encore時隨機抽出冷門神曲，令樂迷充滿驚喜。為令觀眾感受「CD級」唱功，製作團隊引入頂級音響系統，確保樂迷可以完美捕捉A-Lin渾厚且極具爆發力的嗓音。