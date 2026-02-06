胡定欣與am730慈善基金義工探訪「麥當勞叔叔之家」 呼籲社會關注病童康復需要

「am730 慈善基金」義工隊上周五聯同去年10月成為陳太的胡定欣，一同到訪「香港麥當勞叔叔之家」位於觀塘的家舍，探望多名病童。活動期間，定欣陪同小朋友製作新年手工年畫，又逐一與病童及家長傾談，細心了解他們在治療路上所面對的需要與挑戰。文：Jeff 圖：吳康琦 定欣大讚家舍環境及設備完善，為病童及其家人提供一個溫暖、舒適的休息與康復空間。她呼籲市民多加關注「麥當勞叔叔之家」的服務和病童的康復之路，一同為他們送上支持與力量。

剛踏入新婚生活的定欣坦言，被稱作「陳太」仍需一點時間適應，但對於參與慈善活動的支持，則熱情不減。她分享早已與「麥當勞叔叔之家」結下緣分，「在新冠疫情前，我已兩度到訪沙田家舍做探訪，一次是2018年舉行的大型活動，另一次是2019年聖誕節。當時豹哥(單立文)還特地帶同結他，陪住病童唱歌，希望為他們帶來正能量與力量。」 她笑言，每次駕車前往將軍澳電視城途中，都會看到觀塘新家舍，心裏一直盼望有機會前往探訪，「觀塘家舍無論空間或設施都比沙田更完善，每層的活動區與服務都有明顯提升。」這裡亦不時舉辦多元活動，讓病童及照顧者能在完善的空間中，透過參與各類工作坊與互動，舒緩壓力並感受大眾支持。

與病童互動充滿暖意 探訪期間，一位年紀稍長的小朋友認出定欣，興奮地拉著她聊天、合照，場面溫馨動人，也讓在場義工深受感染。定欣說：「病童在住院期間未必能回學校，接觸外界不多，可能他們未必認識我，但有個姐姐來陪他們玩，他們已經很開心。」 她亦提到，病童的父母和家人同樣需要支持，「今天來探訪，是希望用自己的影響力，讓身邊的藝人朋友、或者認識我的人，了解『麥當勞叔叔之家』如何照顧病童，從而透過捐助或做義工，去支持有需要的小朋友。我覺得這件事很有意義。」

與丈夫分享服務經歷 夫妻理念一致 定欣與丈夫陳健華不時獲慈善機構邀請參與探訪，他們性格相近，自然走在一起。她笑說，今天的探訪經歷絕對會跟丈夫分享，「我們雖然以不同方式去幫助不同有需要的人，但理念一致。能夠幫到別人，那份滿足感很大，也很開心。」 將舉行第四場個人騷 談到工作，定欣表示去年以歌手身份為主，已在佛山、東莞及廣州舉行三場個人專場騷，「今年4月會在珠海舉行第四場，希望之後能到更多地方演出，也希望在香港開個人騷。」

她透露，新歌正緊密製作中，希望能在專場前推出，送給支持她的粉絲。