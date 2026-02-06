陳柏宇新歌《旁若無人》再邀Wyman填詞 自認包拗頸與老婆Leanne保持熱戀

Jason陳柏宇早前於各大頒獎禮均獲得不錯的成績，踏入2026年，Jason 馬不停蹄推出今年首支派台作品《旁若無人》，以行動回饋歌迷支持。《旁若無人》由鄺梓喬作曲、Wyman黃偉文填詞、Edward Chan與鄺梓喬共同監製。這首作品延續Jason去年開始的情歌系列，並將收錄於即將在2月27日推出的《BEST BALLADS OF 關於...情歌》專輯內。上一首作品《一天》唱出愛情中那份平淡之美後，今次《旁若無人》則唱出一種如Jason的美滿婚姻般熾熱的愛。 力撐Wyman歌詞 談到《旁若無人》一曲，Jason先就歌詞開玩笑：「主要呢首歌係好多『濕吻』喺入面！」Jason指的是由Wyman所填的歌詞中「不想鎖起 鐵閘才能 濕吻」一句。雖然Jason以此說笑，但他認為正因Wyman在歌詞中提到的「熱吻」與「濕吻」等熱戀時的行為，才令歌中的浪漫感覺昇華。「因為Wyman呢份詞正正係對於大眾印象中，『結婚後就會變平淡』嘅一個反擊，所以呢首歌好浪漫㗎！」

與老婆Leanne保持熱戀 Jason認為自己與《旁若無人》中那種與大眾印象不同、不會因時間變淡的愛情觀與態度十分相似。「係咪因為結咗婚、有小朋友就無咗熱戀嘅感覺呢？就一定唔係嘅！」Jason表示自己是個「包拗頸」，因此更認同歌詞中那種對抗大眾認為「愛情會因時間變淡」的定律。不過Jason笑言每人熱戀時的方式亦有所不同，自己與妻子Leanne在熱戀時亦非與《旁若無人》歌詞般追求二人世界。「因為我同佢(Leanne)都鍾意熱鬧，所以而家一家人咁聚會嘅氣氛我哋係仲開心！」

旋律同樣對抗大眾印象 除了歌詞對抗大眾看法以外，《旁若無人》的旋律與曲風亦是如歌名一般「旁若無人」。歌曲監製Edward指出大眾對於「情歌」少不免都局限於定必為慢歌的印象，於是他與Jason便誕生出以快歌混合愛情主題的想法。編曲上為了加強旋律以及展現Jason近年聲線上的力量，Edward 指他與鄺梓喬特意加入一些Pop Punk元素於其中。

錄音時有意外收穫 Jason自己亦十分喜歡《旁若無人》的旋律與編曲，他認為作品的旋律與歌詞本身已令他觸動，而最終推出版本更將此感覺加強了不少。Jason 特別提到有一個他自己亦難以重現的位置：「大家可以留意吓第二段 chorus 『只受你 所吸引』一句！係我錄音時無意唱到個slip出嚟，我係無辦法重現到。」Jason指他與Edward同樣認為這個意外收穫十分有趣，因而把它一併放於最後版本當中。

拍攝MV感動眼濕濕 《旁若無人》的MV講述Jason以攝錄機拍下一對老夫妻無視年齡、時間，依舊熱戀的愛情故事。MV除愛情以外，當中更有著與親情相關的元素於其中，留待樂迷發掘。雖然是次MV內Jason並非故事主角，但在拍攝他觀看老夫妻互動及演唱時，Jason亦一度受觸動得紅了眼眶，並指《旁若無人》一曲在MV的畫面深化下，變得更為感動。 談到即將於月底面世的專輯，Jason早前亦宣布於2月25日舉辦名為「KK搶先廳：JASON CHAN 陳柏宇《BEST BALLADS OF 關於...情歌》新碟分享會」。除了可搶先獲得簽名專輯、聽到Jason分享新碟的幕後製作花絮，Jason更會首度公開演唱新歌《旁若無人》，Jason更透露：「唔止唱一首新歌！」相信粉絲們定必滿載而歸。