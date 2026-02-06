熱門搜尋:
出版：2026-Feb-06 21:00
更新：2026-Feb-06 21:00

陳柏宇新歌《旁若無人》再邀Wyman填詞 自認包拗頸與老婆Leanne保持熱戀

WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.30 PM (2)

陳柏宇推出今年首支派台作品《旁若無人》。

Jason陳柏宇早前於各大頒獎禮均獲得不錯的成績，踏入2026年，Jason 馬不停蹄推出今年首支派台作品《旁若無人》，以行動回饋歌迷支持。《旁若無人》由鄺梓喬作曲、Wyman黃偉文填詞、Edward Chan與鄺梓喬共同監製。這首作品延續Jason去年開始的情歌系列，並將收錄於即將在2月27日推出的《BEST BALLADS OF 關於...情歌》專輯內。上一首作品《一天》唱出愛情中那份平淡之美後，今次《旁若無人》則唱出一種如Jason的美滿婚姻般熾熱的愛。

力撐Wyman歌詞

談到《旁若無人》一曲，Jason先就歌詞開玩笑：「主要呢首歌係好多『濕吻』喺入面！」Jason指的是由Wyman所填的歌詞中「不想鎖起 鐵閘才能 濕吻」一句。雖然Jason以此說笑，但他認為正因Wyman在歌詞中提到的「熱吻」與「濕吻」等熱戀時的行為，才令歌中的浪漫感覺昇華。「因為Wyman呢份詞正正係對於大眾印象中，『結婚後就會變平淡』嘅一個反擊，所以呢首歌好浪漫㗎！」

WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.29 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.29 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.29 PM

與老婆Leanne保持熱戀

Jason認為自己與《旁若無人》中那種與大眾印象不同、不會因時間變淡的愛情觀與態度十分相似。「係咪因為結咗婚、有小朋友就無咗熱戀嘅感覺呢？就一定唔係嘅！」Jason表示自己是個「包拗頸」，因此更認同歌詞中那種對抗大眾認為「愛情會因時間變淡」的定律。不過Jason笑言每人熱戀時的方式亦有所不同，自己與妻子Leanne在熱戀時亦非與《旁若無人》歌詞般追求二人世界。「因為我同佢(Leanne)都鍾意熱鬧，所以而家一家人咁聚會嘅氣氛我哋係仲開心！」

旋律同樣對抗大眾印象

除了歌詞對抗大眾看法以外，《旁若無人》的旋律與曲風亦是如歌名一般「旁若無人」。歌曲監製Edward指出大眾對於「情歌」少不免都局限於定必為慢歌的印象，於是他與Jason便誕生出以快歌混合愛情主題的想法。編曲上為了加強旋律以及展現Jason近年聲線上的力量，Edward 指他與鄺梓喬特意加入一些Pop Punk元素於其中。

WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.30 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.30 PM (3) WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.31 PM (1)

錄音時有意外收穫

Jason自己亦十分喜歡《旁若無人》的旋律與編曲，他認為作品的旋律與歌詞本身已令他觸動，而最終推出版本更將此感覺加強了不少。Jason 特別提到有一個他自己亦難以重現的位置：「大家可以留意吓第二段 chorus 『只受你 所吸引』一句！係我錄音時無意唱到個slip出嚟，我係無辦法重現到。」Jason指他與Edward同樣認為這個意外收穫十分有趣，因而把它一併放於最後版本當中。

拍攝MV感動眼濕濕

《旁若無人》的MV講述Jason以攝錄機拍下一對老夫妻無視年齡、時間，依舊熱戀的愛情故事。MV除愛情以外，當中更有著與親情相關的元素於其中，留待樂迷發掘。雖然是次MV內Jason並非故事主角，但在拍攝他觀看老夫妻互動及演唱時，Jason亦一度受觸動得紅了眼眶，並指《旁若無人》一曲在MV的畫面深化下，變得更為感動。

談到即將於月底面世的專輯，Jason早前亦宣布於2月25日舉辦名為「KK搶先廳：JASON CHAN 陳柏宇《BEST BALLADS OF 關於...情歌》新碟分享會」。除了可搶先獲得簽名專輯、聽到Jason分享新碟的幕後製作花絮，Jason更會首度公開演唱新歌《旁若無人》，Jason更透露：「唔止唱一首新歌！」相信粉絲們定必滿載而歸。

01 WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.30 PM WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.31 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 05 at 1.25.31 PM

