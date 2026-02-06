姜濤自爆「轉會」有老婆 跟Jeremy爭做兄弟想引誘Stanley出軌

MIRROR成員姜濤及李駿傑（Jeremy ）到啟德出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》記者會，同場還有許廷鏗、陳柏宇、COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）及王家晴（Candy）、Zpot、）、ZPOT（黎子琛丶關曉隆、周德誠、黃日禧、張肇維丶陳霆羲、林焯彥）、王偉俊、范卓賢。

姜濤透露先後去了台灣、韓國去旅行，他稱旅行不想揸車，搭車會比較方便，待有機會才嘗試一次。提到他的座駕撞花，他指很小事，加上有買保險，所以沒當一回事，沒想到隔了三個月被報道出來。

當傳媒指他的「老婆」被曝光，姜濤知道談的是座駕時笑謂：「我以為你話真嗰個老婆！哎喲！」Jeremy表示仍未坐過姜濤的車，姜濤即謂：「唔好坐住！過多兩年！」Jeremy指已給姜濤一年時間，等他載去打Pickleball。

姜濤指自己「轉會」其實是由籃球轉打Pickleball，他說：「都唔知邊度傳出嚟，大家話我轉會咪就係籃球轉去Pickleball！（Ian話你踢英超）我好少睇足球。」 問到他合約問題，他說：「我真係冇傾。（有傳你想打入國際市場）我冇特別去諗，國際上面都唔係有啲咩人識我。我要練—下啲英文先，先再諗其他嘢，我英文都唔好又點樣打入國際呢？」提到他有出席國際品牌的海外時裝活動，他說：「你哋有睇片嘅應該都知啦⋯⋯」

對於「大表哥」Stanley 宣布訂婚，姜濤搞笑說：「終於係呢一場感情嘅仗輸咗，唯有祝福啦！我唯有做佢伴郎！」當得知Jeremy會當伴郎時，姜濤說：「下？你連呢個都同我爭？」Jeremy則指二人爭了Stanley很久，但最終還是輸給Alina。

姜濤其後表示會引誘Stanley出軌，嚇到Jeremy目瞪口呆，姜濤說：「輸俾Alina係Ok嘅！（你以後冇得錫佢條頸）點會！仲刺激，錫人夫喎！正丫！」Jeremy續指可能到時全都是伴郎。 問到團con想跟那一位成員合作，姜濤表示任何一個組合都是新鮮的組合，笑謂跟Jeremy都是失意郎君，可以一齊唱失戀歌。他指自己對團con沒有想法，連自己的巡唱也未計劃好。