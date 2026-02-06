61歲張曼玉專程返港追星 自爆喜歡BLACKPINK六七年原因

韓國人氣女團BLACKPINK紅遍全球，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé 上月襲港，並假啟德主場館舉行一連三場的香港站世巡，成為全城熱話，更吸引不少圈中名人明星入場，除了富商劉鑾雄太太劉陳凱韻（甘比）、陳凱琳、陳曉華、陳瀅等，就連近年甚少公開露面的影后張曼玉，亦專程從歐洲遠道回港睇騷。今日(6日) 她就於社交網分享這次「追星」的感受。
一票難求
現年61歲的張曼玉拍片記錄低整個過程，由撘車、抵達啟德會場，到入埸睇show，見她化上淡妝，戴着cap帽，一身casual打扮，狀態極佳，相當興奮，她坦言一票難求：「今次好難買飛，我諗佢哋喺香港真係越嚟越紅，我覺得呢四個女仔都好叻，佢哋之間默契好好，四個一齊跳舞唱歌時，睇完令人好開心，希望佢哋繼續努力，支持佢哋！」
張曼玉續發文寫道：「已經喜歡 BLACKPINK 六七年了，所以這次她們再來香港演出，也非常想去看，可是這一次買票，實在非常之艱難，還打定了輸數，以為這一次是沒有辦法看到她們了… 弄了很久才到最後有朋友讓了兩張給我，感覺到特別的開心！」她指雖然那麽辛苦才找到票，不過也覺得是一件很好的事：「一，很高興見到她們在全世界，真的越來越受歡迎了。二，見到那麽多香港人，穿得漂漂亮亮的，雀躍地出來看演唱會，也是一件非常好的事情。」
心態年輕
張曼玉憶起2023 年 BLACKPINK 來香港在亞博的三場演出，她也有去捧場，並指當時場館只坐一萬多人，買票相對容易，而這次演出同樣是三場，在坐滿五萬人的啟德體育園主場館，可見她們在香港的 fans 也升了四倍！張曼玉透露喜歡 BLACKPINK ，除了覺得她們有才華和跳舞很好看，也看到她們非常努力，「不過最令我喜歡的，是很少能夠看到女孩子和女孩子之間的真愛！沒有妒忌心，互相欣賞，很有默契地工作和相處。這個才是最難得的 ，祝福她們越來越成功，越來越多好看的演出！」網民都大讚張曼玉心態十分年輕，追上潮流。