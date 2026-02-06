61歲張曼玉專程返港追星 自爆喜歡BLACKPINK六七年原因

一票難求

現年61歲的張曼玉拍片記錄低整個過程，由撘車、抵達啟德會場，到入埸睇show，見她化上淡妝，戴着cap帽，一身casual打扮，狀態極佳，相當興奮，她坦言一票難求：「今次好難買飛，我諗佢哋喺香港真係越嚟越紅，我覺得呢四個女仔都好叻，佢哋之間默契好好，四個一齊跳舞唱歌時，睇完令人好開心，希望佢哋繼續努力，支持佢哋！」



張曼玉續發文寫道：「已經喜歡 BLACKPINK 六七年了，所以這次她們再來香港演出，也非常想去看，可是這一次買票，實在非常之艱難，還打定了輸數，以為這一次是沒有辦法看到她們了… 弄了很久才到最後有朋友讓了兩張給我，感覺到特別的開心！」她指雖然那麽辛苦才找到票，不過也覺得是一件很好的事：「一，很高興見到她們在全世界，真的越來越受歡迎了。二，見到那麽多香港人，穿得漂漂亮亮的，雀躍地出來看演唱會，也是一件非常好的事情。」