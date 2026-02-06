顏卓靈《幸運閣》獲頒美國電影節最佳表演獎 蕭子墨獲好兄弟AK江𤒹生驚喜撐場

由顏卓靈（Cherry）、台灣上位男神蕭子墨及張惠卿主演的澳門電影《幸運閣》，日前齊集尖沙咀戲院舉行香港首映禮，蕭子墨特地從台灣飛來香港出席，曾在韓國齊齊受訓的MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)驚喜現身捧場，一對多年好友齊齊與Cherry擺心心合照。顏卓靈亦憑電影獲頒美國伍茲霍爾電影節最佳表演獎。
感激AK日常教路廣東話有助入戲
憑台灣電影《陽光女子合唱團》人氣急升的蕭子墨，特意快閃來港宣為《幸運閣》宣傳。他在片中。故事背景設於1960年代，描繪福建人移居澳門的生活，因此大量使用閩南語，穿插粵語情感互動。蕭子墨飾演介乎真實與記憶之間的角色，需頻繁語言轉換，極具挑戰性，他分享：「每一種語言都有不同情感速度同表達方式，不止是單單表達對白。」本身精通中文、閩南語、粵語，並懂英文及韓語的子墨，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色。他提到過去當韓國練習生時，已習慣多語環境，加上好友AK平日互動有時候以粵語溝通，讓他逐漸掌握不同語言節奏。為免語言成負擔，他拍攝前反覆聽錄音，將多種語言轉換變成角色一部分。回想在澳門拍攝，子墨表示：「今次拍攝是很特別的體驗，也是第一次在澳門待了那麼長的時間，我非常非常喜歡澳門 ，當時在拍攝以外，很專注在感受這個城市裡面的文化，創造了那個不會再擁有的美好回憶，所以我真的很開心。」
驚喜獲獎唔識反應
故事講述女主角顏卓靈追尋電影夢的旅途上，重回澳門與嫲嫲張惠卿共同經歷一段動人故事。電影團隊於「Little Venice Film Festival」獲六項提名，包括最佳劇情片、最佳女主角、最佳女配角、最佳女導演等提名，備受肯定。顏卓靈更獲頒美國伍茲霍爾電影節最佳表演獎，她笑言，「顏卓靈笑言：「得知獲獎那一刻，我正和家人外面食飯，隨即收到婷婷導演消息，仲未反應得切。因為當時同媽咪一齊，所以感覺同電影《幸運閣》角色好相似。整個團隊俾到我一種好似家嘅感覺，大家都好為我開心。」Cherry更感慨電影跨越地域的意義：「比起自己得獎，更開心見到粵語故事可以去到世界各地唔同影展，觸動唔同人心靈。即使唔係人人識講粵語，但呢個平凡中帶不平凡嘅故事，仍然可以令人釋懷，感受到電影魅力。所以好感謝導演黃婷婷同主創一齊真摯完成呢個演出。」84歲素人演員張惠卿首度演出即展現活力，被問及自我評價，她開懷大笑：「100分！哈哈哈，最緊要係學到知識，明白自己家園咁可愛咁幸福。拍電影收穫好豐富。」