顏卓靈《幸運閣》獲頒美國電影節最佳表演獎 蕭子墨獲好兄弟AK江𤒹生驚喜撐場

感激AK日常教路廣東話有助入戲

憑台灣電影《陽光女子合唱團》人氣急升的蕭子墨，特意快閃來港宣為《幸運閣》宣傳。他在片中。故事背景設於1960年代，描繪福建人移居澳門的生活，因此大量使用閩南語，穿插粵語情感互動。蕭子墨飾演介乎真實與記憶之間的角色，需頻繁語言轉換，極具挑戰性，他分享：「每一種語言都有不同情感速度同表達方式，不止是單單表達對白。」本身精通中文、閩南語、粵語，並懂英文及韓語的子墨，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色。他提到過去當韓國練習生時，已習慣多語環境，加上好友AK平日互動有時候以粵語溝通，讓他逐漸掌握不同語言節奏。為免語言成負擔，他拍攝前反覆聽錄音，將多種語言轉換變成角色一部分。回想在澳門拍攝，子墨表示：「今次拍攝是很特別的體驗，也是第一次在澳門待了那麼長的時間，我非常非常喜歡澳門 ，當時在拍攝以外，很專注在感受這個城市裡面的文化，創造了那個不會再擁有的美好回憶，所以我真的很開心。」