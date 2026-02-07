熱門搜尋:
出版：2026-Feb-07 08:00
更新：2026-Feb-07 08:00

張繼聰出道20周年堅持音樂夢 4月麥花臣開個唱

2

張繼聰出道20周年，始終不忘歌手初心身份。

張繼聰從2005年出道，經歷高低起跌，現今在影視與音樂領域均備受認可。看似「多棲」的阿聰，入行超過二十年，他始終以「歌手」的初心，無論身份如何轉變，無論事業走到哪個階段，音樂從來是張繼聰沒有放棄過的夢想。演員的光環沒有掩蓋他對唱歌的熱誠，面對「下一步應該係點？」的提問，他的答案清晰而堅定： 「無論下一步係點，我都會繼續我嘅唱、作之路。 」而為與樂迷共同見證這份堅持，張繼聰將於 2026年4月9日（星期三）晚上8時，在麥花臣場館舉行《張繼聰WHAT’S NEXT LIVE 2026》個人演唱會。

1 Louis Cheung WHATS NEXT LIVE 2026 KV A1

「WHAT’S NEXT？」是每個人在人生不同階段都會面對的思考。對張繼聰而言，這個問題的答案不在別處，就在他熱愛的舞台之上。音樂是他低潮時的舒適圈，也是他分享人生感悟最直接的媒介。即使演出工作再忙碌，他依然堅持推出作品，如20周年年紀念作《白紙一張》及《玻璃窗的我》 ，以歌紀錄心路。 《張繼聰What’s Next Live 2026》正是他給出的回應：無論未來如何發展，站在台上，用最純粹的音樂與樂迷交心，就是他不會動搖的方向。

3

張繼聰出道20年，堅持持續創作、持續分享音樂作品。

張繼聰將於演唱會，傾力打造一個充滿感染力的音樂之夜，演繹多首不同時期的代表作及心水作品，與樂迷一起回顧過去、展望充滿無限可能的「下一步」 。 門票將於2 月 9 日 (星期一) 起優先預售，2月11日(星期三) 起於Cityline公開發售。

張繼聰What’s Next Live 2026票務詳情

日期：2026年4月9日（星期四）

時間：晚上8時

地點：麥花臣場館

票價：HKD 899元 / 599元（全坐位）

售票平台: Cityline

公開發售：2月11日(星期三)

優先預售：2 月 9 日(星期一)下午2時至晚上11時59分(滙豐Mastercard)

2 月 10 日 (星期二) 下午2時至晚上11時59分(Live Nation 會員)

