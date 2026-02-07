許廷鏗跟林欣彤保持密切聯絡 跟陳柏宇對住ZPOT變大前輩感搞笑

許廷鏗（Alfred）、陳柏宇（Jason) 昨日（6日）出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》記者會，同場有MIRROR的姜濤、李駿傑、 COLLAR成員Ivy So同Candy、新男團ZPOT等。期間ZPOT見到一班前輩同師兄師姐即起身行鞠躬禮。Alfred與Jason笑謂怕一眾後生歌手上台說出自己愛聽的經典金曲會有他們的作品，沒料到他們說出的經典歌是2010年後的歌曲，那些作品不少是他們日常也會聽的作品。
對於ZPOT起身向他們鞠躬，Alfred笑謂感尷尬又開心，「我諗佢哋都係細細個聽你啲歌嘅模樣，都開心嘅。」談到成員最年輕只有17歲，Jason即謂：「老啦！我個女先7歲，最細3歲都未夠！我見到佢哋有冇年輕應覺，無！我日日見住更年輕！」
Alfred在台上提到他將會與Ivy So、Candy組隊，希望一齊跳唱。他說：「我係佢哋嘅哎吔老竇咁樣，《造星IV》係佢哋嘅導師，尤其是Candy，一手一腳執佢出嚟變成COLLAR成員。我本身諗住同佢哋做啲得意啲嘅嘢，可能我玩下跳唱，點知佢哋想唱我啲歌。」問到是否要挑戰COLLAR的作品，他表示COLLAR的舞很難跳，可以考慮其他跳唱歌，並笑謂今次主題是CANTOPOP disco night，「諗住有番啲有beat嘅嘢，但我啲歌冇乜beat。」Jason則表示不會跳舞，坦言自己不太在行，單是唱歌已經很有挑戰性，暫與姜濤會合唱陳奕迅的歌曲。
問到Alfred有沒有跟林欣彤聯絡，他表示有，私下也有關心她，但話題多數是飲食玩樂，正約她見面。他說：「我諗佢搞得掂嘅，以我所識嘅林欣彤由細到大都係咁，由佢初出道我已經覺得，點解一個妹妹仔可以有咁大嘅能量呢？相信佢而家都係蓄勢待發，我都希望佢可以調整狀態，我好希望佢喺音樂上再同大家見面，亦希望可以再同佢同台。約緊佢見面，唔使太擔心！」