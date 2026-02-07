熱門搜尋:
出版：2026-Feb-07 10:41
更新：2026-Feb-07 10:41

許廷鏗跟林欣彤保持密切聯絡 跟陳柏宇對住ZPOT變大前輩感搞笑

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.42 (1)

陳柏宇跟許廷鏗出席記招。（娛樂組攝）

許廷鏗（Alfred）、陳柏宇（Jason) 昨日（6日）出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》記者會，同場有MIRROR的姜濤、李駿傑、 COLLAR成員Ivy So同Candy、新男團ZPOT等。期間ZPOT見到一班前輩同師兄師姐即起身行鞠躬禮。Alfred與Jason笑謂怕一眾後生歌手上台說出自己愛聽的經典金曲會有他們的作品，沒料到他們說出的經典歌是2010年後的歌曲，那些作品不少是他們日常也會聽的作品。

對於ZPOT起身向他們鞠躬，Alfred笑謂感尷尬又開心，「我諗佢哋都係細細個聽你啲歌嘅模樣，都開心嘅。」談到成員最年輕只有17歲，Jason即謂：「老啦！我個女先7歲，最細3歲都未夠！我見到佢哋有冇年輕應覺，無！我日日見住更年輕！」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.35 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.37 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.36 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.38 (4) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.38 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.36 (3)

Alfred在台上提到他將會與Ivy So、Candy組隊，希望一齊跳唱。他說：「我係佢哋嘅哎吔老竇咁樣，《造星IV》係佢哋嘅導師，尤其是Candy，一手一腳執佢出嚟變成COLLAR成員。我本身諗住同佢哋做啲得意啲嘅嘢，可能我玩下跳唱，點知佢哋想唱我啲歌。」問到是否要挑戰COLLAR的作品，他表示COLLAR的舞很難跳，可以考慮其他跳唱歌，並笑謂今次主題是CANTOPOP disco night，「諗住有番啲有beat嘅嘢，但我啲歌冇乜beat。」Jason則表示不會跳舞，坦言自己不太在行，單是唱歌已經很有挑戰性，暫與姜濤會合唱陳奕迅的歌曲。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.36 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.40 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.37 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.36 (2)

問到Alfred有沒有跟林欣彤聯絡，他表示有，私下也有關心她，但話題多數是飲食玩樂，正約她見面。他說：「我諗佢搞得掂嘅，以我所識嘅林欣彤由細到大都係咁，由佢初出道我已經覺得，點解一個妹妹仔可以有咁大嘅能量呢？相信佢而家都係蓄勢待發，我都希望佢可以調整狀態，我好希望佢喺音樂上再同大家見面，亦希望可以再同佢同台。約緊佢見面，唔使太擔心！」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.40 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.41 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.39 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.37 (3) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.36 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.42 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.38 (3) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.41 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.12.42

