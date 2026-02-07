許廷鏗跟林欣彤保持密切聯絡 跟陳柏宇對住ZPOT變大前輩感搞笑

許廷鏗（Alfred）、陳柏宇（Jason) 昨日（6日）出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》記者會，同場有MIRROR的姜濤、李駿傑、 COLLAR成員Ivy So同Candy、新男團ZPOT等。期間ZPOT見到一班前輩同師兄師姐即起身行鞠躬禮。Alfred與Jason笑謂怕一眾後生歌手上台說出自己愛聽的經典金曲會有他們的作品，沒料到他們說出的經典歌是2010年後的歌曲，那些作品不少是他們日常也會聽的作品。

對於ZPOT起身向他們鞠躬，Alfred笑謂感尷尬又開心，「我諗佢哋都係細細個聽你啲歌嘅模樣，都開心嘅。」談到成員最年輕只有17歲，Jason即謂：「老啦！我個女先7歲，最細3歲都未夠！我見到佢哋有冇年輕應覺，無！我日日見住更年輕！」