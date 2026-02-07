熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-07 13:00
更新：2026-Feb-07 13:00

Alvin@ZPOT自爆體重曾高達170磅 Ian Hannz為改名解畫

WhatsApp Image 2026 02 07 at 11.10.26 (1)

ZPOT出席記招，吸引大批fans支持為他們打氣。（娛樂組攝）

ZPOT成軍後與師兄姜濤、李駿傑及師姐Ivy So、Candy一齊出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》，不少fans到場支持為他們打氣。隊長Alvin黎子琛表示緊張又開心，可以跟前輩見面。對於有不少fans到場支持，ZPOT大感開心，並預告到時會表演串燒歌。提到有部份歌曲是他們出世前，他們稱那些歌曲都有聽過，因為家人有聽。Dave稱每次聽《跳舞街》時都會想跳舞，自己也有聽Beyond的歌曲。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.51 (3) WhatsApp Image 2026 02 07 at 11.10.26

隊長Alvin的童年肥仔相曝光後，fans指他與范卓賢均屬「潛力股」。Alvin稱亦有留意：「我係細個嗰陣肥，而家減肥中，我唔肥㗎而家！（最高峰係幾多？）《造星》前最肥，約一百七十多磅…」在旁的隊友聞言一臉震驚。Gordon表示會帶他去打拳保持身形，Alvin稱現階段只想令身形firm一些。他又笑謂fans不斷給他send肥仔相讚可愛，「我就話，如果你哋好鍾意嘅話，我就send多啲啦！佢哋又真係好鍾意睇喎！」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.48 (3) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.49 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.48 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.52 WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.47

Ian Hannz的中文名由陳瑨羲改為陳霆羲，他表示父母篤信風水，改個霆字是有種力量及型的感覺。對於早前fans為他們的應援將「Ian Hannz」改成「Hannz」，他只是排版問題，縮寫而已。談到他們的團手勢，Bosco關曉隆稱手勢是排舞師構思，覺得這手勢很切合團名，「係我哋排舞師獨一無二嘅設計，我諗佢有精心諗過。」對於他們fans的名字被指跟韓國男團HIGHLIGHT官方fans名稱相似，Ian Hannz說：「其實我哋fans本身都會自稱『Light』或者『Zpotlight』，今次都統一番，我哋嘅fans name係『Zpotlight』，希望『Zpotlight』繼續陪住ZPOT一路前行一路成長。」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.51 (4) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.52 (3) WhatsApp Image 2026 02 07 at 10.13.53 (1)

