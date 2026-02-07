Alvin@ZPOT自爆體重曾高達170磅 Ian Hannz為改名解畫

ZPOT成軍後與師兄姜濤、李駿傑及師姐Ivy So、Candy一齊出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321 慈善演唱會》，不少fans到場支持為他們打氣。隊長Alvin黎子琛表示緊張又開心，可以跟前輩見面。對於有不少fans到場支持，ZPOT大感開心，並預告到時會表演串燒歌。提到有部份歌曲是他們出世前，他們稱那些歌曲都有聽過，因為家人有聽。Dave稱每次聽《跳舞街》時都會想跳舞，自己也有聽Beyond的歌曲。

隊長Alvin的童年肥仔相曝光後，fans指他與范卓賢均屬「潛力股」。Alvin稱亦有留意：「我係細個嗰陣肥，而家減肥中，我唔肥㗎而家！（最高峰係幾多？）《造星》前最肥，約一百七十多磅…」在旁的隊友聞言一臉震驚。Gordon表示會帶他去打拳保持身形，Alvin稱現階段只想令身形firm一些。他又笑謂fans不斷給他send肥仔相讚可愛，「我就話，如果你哋好鍾意嘅話，我就send多啲啦！佢哋又真係好鍾意睇喎！」

Ian Hannz的中文名由陳瑨羲改為陳霆羲，他表示父母篤信風水，改個霆字是有種力量及型的感覺。對於早前fans為他們的應援將「Ian Hannz」改成「Hannz」，他只是排版問題，縮寫而已。談到他們的團手勢，Bosco關曉隆稱手勢是排舞師構思，覺得這手勢很切合團名，「係我哋排舞師獨一無二嘅設計，我諗佢有精心諗過。」對於他們fans的名字被指跟韓國男團HIGHLIGHT官方fans名稱相似，Ian Hannz說：「其實我哋fans本身都會自稱『Light』或者『Zpotlight』，今次都統一番，我哋嘅fans name係『Zpotlight』，希望『Zpotlight』繼續陪住ZPOT一路前行一路成長。」