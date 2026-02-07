山田洋次第91次執導《東京的士：回憶里程》 木村拓哉與倍賞千惠子《哈爾的移動城堡》相隔22年首度真人同框

日本殿堂級的95歲導演山田洋次第91次執導的作品《東京的士：回憶里程》，找來男神木村拓哉和國寶級影后倍賞千惠子合演，促成兩人宮崎駿動畫電影《哈爾的移動城堡》聲演男女主角哈爾和蘇菲後，相隔逾20年後首次真人同框演出，動畫中的白馬王子和可愛的婆婆再合體，在新作中化身的士司機和有故事的優雅婆婆，被日本影迷形容為「哈爾和蘇菲命中注定的重逢」，為觀眾帶來全新的驚喜與感動。

談起與倍賞千惠子前輩的合作，木村拓哉滿懷敬意地表示：「她真的是一位非常美好又可愛的人。與倍賞女士合作，並在偉大的山田導演指導下進行表演時，偶爾會遇到難以獲得她認可的時刻，但我完全沒有感到沮喪，反而認為這些過程充滿趣味。而當最終獲得她的許可時，那種喜悅更是無可比擬。不過，對我來說，最寶貴的，還是與倍賞女士共同演戲的每一刻。」

《東京的士：回憶里程》改編自法國電影《美好走一回》，將故事場景移至東京，巧妙展現昭和至令和的時代風景。木村拓哉演每日穿梭於東京街頭的司機，因一次代更接載倍賞千惠子演的年輕時飽受磨難的婆婆，年老孑然一身的她，決定在養老院度過餘生。前往養老院的漫長的士旅途，從柴又帝釋天出發，途經淺草、澀谷，直至橫濱，東京與神奈川著名景點、繁華街道，一邊述說著戰後以來的變遷、人生的故事，讓觀眾彷彿與角色一同穿越時空，感受時代流轉的脈動。與山田洋次五度的蒼井優則演年輕版的倍賞千惠子，活現戰後日本倔強獨立女性的磨難，令角色更為立體，

擅長描繪庶民生活的山田洋次，將東京這座繁華都市的冷漠疏離與潛藏的人情溫暖精準捕捉，呈現在大銀幕之上，用鏡頭細膩刻畫出日常生活中的憂鬱與希望，讓人感受到純粹而真摯的情感。凡於上畫日(5日)起購買《東京的士：回憶里程》戲票一張，即可獲贈珍藏版電影明信片一張，送完即止。