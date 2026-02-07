黃又南否認轉行揸巴士 盼與Shine舊拍檔徐天佑再度合體

黃又南早在2001年拍電影入行，2002年夥同徐天佑組成青春男團Shine爆紅，曾歌影兩棲活躍幕前。42歲的黃又南早前被巿民捕獲疑轉行揸巴士，成為網上熱話。事實上，自小喜歡駕駛的又南，2014年拍電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》時已經考獲小巴司機車牌，與巴士公司合作3個月取得執照，原來是為了其營運了3年的網上頻道《暴走Joke》拍節目。

編借口迫女友分手

黃又南接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白這5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道的念頭，他說：「以前一年拍4部戲，而家一年都無一部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」節目中，單身近5年的又南亦披露，當年為父還債，曾編造借口主動迫女友分手，「佢唔應該陪我捱，我呃佢話我識咗第二個，當時個心係揦住痛。」外間以為黃又南做司機代表經濟出問題，他說：「好好笑！就連家姐都問我阿媽我係唔係轉咗行，經濟無問題，我一直有搞生意，譬如太陽眼鏡、自己品牌、我亦有間公司會去日本買賣奢侈品。」至於3年前搞的網上頻道《暴走Joke》是否一盤生意，他直認投資不少，「其實唔只我一個人，仲有我兩個開車房嘅朋友夾。好多人以為拍片容易，我哋拍一條片都起碼4個人，頭一年齋人工都96萬，頭一年係蝕，但2024年中開始回本，到依家大家都生活到，係開心。」又南重申沒有放棄電影：「我珍惜拍每部戲機會，以前一年拍4部戲，而家一年都無一部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」