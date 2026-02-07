熱門搜尋:
出版：2026-Feb-07 16:30
更新：2026-Feb-07 16:30

鍾柔美自爆非正常家庭長大 首回應媽媽夜總會工作傳聞

IMG 3101

鍾柔美自爆在單親家庭長大。

19歲「聲夢小花」鍾柔美(Yumi) 去年底與緋聞男友劉展霆(Eden)的啜臉短片於網上曝光，她解釋當時只是開P玩「真心話大冒險」，強調自己冇拍拖，力保「A0」清純形象。不過，其後有人爆她中學時期已經拍拖4次，網上更流出多張Yumi跟不同男友的親密照，令她形象嚴重插水。Yumi神隱一個月後，日前她接受傳媒訪問時，除聲淚俱下道歉承認自己「講大話」非「A0」，更首度公開單親家庭背景。

IMG 3098

鍾柔美首回應媽媽夜總會工作傳聞。

來自單親家

Yumi的媽媽是菲律賓籍，而她則是中菲混血兒，訪問中，Yumi罕有公開自己的家庭背景，她說：「我可能唔係喺一個正常家庭長大，所以我先有呢啲事情，我知道自己未必做到最好嘅我畀大家睇，好多嘢都做得唔好，我都好嬲自己，點解每次講嘢都唔清楚，講到一嚿嚿，我會多啲留意自己。」

網民不受落

有傳Yumi的媽媽在夜總會工作，她表示知道媽媽的工作是唱歌，其他則不太清楚：「大人的事就交給他們，媽咪好錫我，我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我知道她好錫我，好努力去湊大我，小時候只和媽咪一起住，媽咪錫我，我們開心就已經很足夠。我媽咪都好關心我，一直都有問候我的情緒怎麼樣，能否應付到。」網民對於Yumi 的情深剖白似乎不太受落，並紛紛圍剿：「單親家庭就係等於唔正常家庭？」、「點解講大話要怪原生家庭？」、「收X喇，咩叫唔係正常家庭，阿爸阿媽教你講大話？」

IMG 3099

鍾柔美聲淚俱下道歉承認自己「講大話」非「A0」。

