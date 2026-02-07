阮小儀自爆曾想過不公開婚訊 剖白離開商台真正原因

曾被形容為「黃金盛女」的阮小儀，去年聖誕節投下震撼彈宣佈已經成為人妻，令不少網民都感到相當驚訝，更紛紛留言向她送上祝福。小儀早前為免戀情曝光，對於另一半的保密功夫做到滴水不漏，不少人對於小儀老公的身份都十分好奇。近日，她接受方健儀主持的YouTube頻道《女人方言》訪問，就剖白榮升人妻的心路歷程，更提到離開商台主因。

保護老公身份 小儀的老公身份一直受外界關注，但她為保護另一半堅持封口，她說：「背景唔好講喇，我入行由始至終，對家人及身邊好親密嘅朋友，選擇同一方法，我喺電台﹑電視台﹑電影我係阮小儀，但我放工後，我嘅私生活，我係阮佩儀（真名），我嘅生活係普通人，我身邊家人都係普通人，我就低調處理佢哋。」



考慮不公開 小儀更直言曾想過不公開婚訊：「呢個問題掙扎好耐，有啲好close嘅朋友，有一晚同我食飯嘅時候，佢就話我嚟緊可能有啲工作，仲喺度sell緊我未結婚，如果我咁樣對一啲錫我嘅人，好似有啲唔咁好，所以同另一半研究，不如就喺聖誕節嗰日啦，開開心心，當大家拆聖誕禮物咁。」

公開讚老公 問到老公有何吸引條件，她就公開大讚說：「真係有好多吸引我地方，其中一個我會覺得勁呀，佢會令我個人對住佢嘅時候，我好真呀﹗過往另一半我唔係話唔真，但我會好自然地做一啲好作狀，好唔係自己嘅嘢，或者裝扮，但佢從來唔需要我呢啲嘢，我覺得好舒服，舒服到真係一開始相處，已係屋企人感覺。」



黃金盛女 曾在30歲時經歷過一段長達7年的感情，後因第三者介入而結束，讓她一度深感打擊，小儀坦言有一刻也想過孤獨終老，並謂：「個天好得意，當你冇咗一啲嘢，就會畀第二啲嘢你，我嗰段時候好多新認識朋友，雖然相逢恨晚，但好交心，男男女女都係，除咗一個外，大家都係單身。但係當時間慢慢過去時候，我哋呢班朋友逐一結婚，或者有另一半，唔好諗真係話『我一世都無』。由始至終我有好灰嘅moment，但我從來都無諗我係單身過一世。」

為家人離巢 談到去年離開效力逾30年的商台，小儀透露離巢的真正原因：「我爸爸去年身體有狀況出現，當時對我好大打擊，我嘅家庭背景，我係獨生女，孭起頭家責任愈來愈重，爸爸係藍領﹑地盤工作，佢係鐵人，好Man嘅男人，但佢好細粒﹑好瘦....佢去年突然住了一個月醫院，我好大打擊，好驚，但都要面對，嗰陣時心裏面盤算過，將人生規劃改一改，毅然同自己講，電台份工雖然唔係攞我好多時間，但有無形壓力纏繞我情緒，不如我放棄穩定收入，多啲時間陪家人，我有啲乜嘢事，都可以陪佢哋，呢個自主權好似大咗啲，我就咁選擇。」