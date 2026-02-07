蔡一傑59歲生日狀態極佳 自揭腦部植入晶片感重生

草蜢成員蔡一傑前年接受了腦腫瘤切除手術，原定「Re:GRASSHOPPER演唱會」世界巡迴惟有叫停，隨著傑仔康復進度非常理想，巡唱再次啟動，三人日前更宣布將於4月在紅館舉行6場《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》。



面色紅潤 昨日（6日）是蔡一傑的59歲生日，上月他預先在社交網貼出「傑少壽宴Remus Birthday Party2026」的邀請函，表示：「2月5日生日Party，快啲報名喇！到時見！」來到正日生日，昨晚壽星仔分享了多張慶生照，除了有蔡一智與太太，還有周汶錡。蔡一傑捧住大蛋糕，笑得相當開心，見他以causal 打扮示人，戴上cap帽 ，面色紅潤，狀態極佳，並發文表示：「My big day，我祝大家身體健康，多謝美味蛋糕，和靚靚嘅花，love you all！」

植入晶片 另外，蔡一傑早前亦獲大批歌迷筵開22席大搞生日派對，歌迷來自世界各地，包括台灣、日本、韓國、新加坡等，就連師傅梅艷芳的歌迷也來了。現場準備了「59」字樣蛋糕外，又大玩遊戲，氣氛熱烈，有份出席的查小欣在社交網分享照片，並寫道：「全場大合唱生日歌，祝佢身體健康，呢個祝福好緊要，佢舊年做咗個腦手術，佢話喺個腦植入咗6.0晶片（睇片），而家覺得好似係一個全新嘅自己，直情係重生啦！」