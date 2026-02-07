熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-07 19:00
更新：2026-Feb-07 19:00

曾敬驊來港 蔡思韵榮升人妻體驗派利是開心又肉痛

分享：
1

蔡思韵與台灣男星曾敬驊中環同場。 (娛樂組攝)

Cecilia蔡思韵昨日應品牌Miu Miu邀請，現身中環置地廣場活動，身為品牌大使的韓國女團i-dle成員MINNIE隆重登場，吸引大批fans支持，同場還有金馬獎最佳男配角曾敬驊、香港藝人Ashley林愷鈴、Jasmine甄濟如、Hanna陳漢娜、Kenji范麒智及COLLAR成員Marf邱彥筒，場面熱鬧。

WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.46.05 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.25 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.22 PM (1)

忘記快到情人節

蔡思韵自言要「潛水」為台灣新戲作準備，她透露下個月在台灣開拍，與老公劉俊謙時常分隔兩地，她表示最近由丈夫留在香港照顧貓貓，婚後的她完全忘記就快情人節，Cecilia笑言會提劉俊謙識做。至於農曆新年將至，Cecilia表示會在香港度過，首次體驗以人妻身份派利是，搞笑話開心送祝福同時，都覺得好肉痛！目前，Cecilia已準備好利是封，未想封幾多位數利是錢，笑言又會交由老公處理。

蔡思韵早已在台灣打響知名度，與老公同樣吃香當地，二人經常被台灣網民在街頭捕獲，日前在台灣行山亦有fans集郵，Cecilia不但唔介意，表示覺得只要大家開心就得。Cecilia早已認識同場的台灣男星曾敬驊，大家之前都有相約食飯，平時都會有聯絡。

至於曾敬驊亦有備而來，學定廣東話向香港粉絲打招呼，條透露讀大學時曾有香港人同學，所以都學過用廣東話自我介紹。去年拿下金馬男配獎，曾敬驊參演電影《大濛》亦票房報捷，跟香港演員Will柯煒林合作，他大讚Will為人親切，對方更向他送了一頂帽作禮物，現在他亦有經常戴住去街。

WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.21 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.23 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.23 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 11.43.23 PM (2)

