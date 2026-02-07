曾敬驊來港 蔡思韵榮升人妻體驗派利是開心又肉痛

Cecilia蔡思韵昨日應品牌Miu Miu邀請，現身中環置地廣場活動，身為品牌大使的韓國女團i-dle成員MINNIE隆重登場，吸引大批fans支持，同場還有金馬獎最佳男配角曾敬驊、香港藝人Ashley林愷鈴、Jasmine甄濟如、Hanna陳漢娜、Kenji范麒智及COLLAR成員Marf邱彥筒，場面熱鬧。

蔡思韵自言要「潛水」為台灣新戲作準備，她透露下個月在台灣開拍，與老公劉俊謙時常分隔兩地，她表示最近由丈夫留在香港照顧貓貓，婚後的她完全忘記就快情人節，Cecilia笑言會提劉俊謙識做。至於農曆新年將至，Cecilia表示會在香港度過，首次體驗以人妻身份派利是，搞笑話開心送祝福同時，都覺得好肉痛！目前，Cecilia已準備好利是封，未想封幾多位數利是錢，笑言又會交由老公處理。

蔡思韵早已在台灣打響知名度，與老公同樣吃香當地，二人經常被台灣網民在街頭捕獲，日前在台灣行山亦有fans集郵，Cecilia不但唔介意，表示覺得只要大家開心就得。Cecilia早已認識同場的台灣男星曾敬驊，大家之前都有相約食飯，平時都會有聯絡。

至於曾敬驊亦有備而來，學定廣東話向香港粉絲打招呼，條透露讀大學時曾有香港人同學，所以都學過用廣東話自我介紹。去年拿下金馬男配獎，曾敬驊參演電影《大濛》亦票房報捷，跟香港演員Will柯煒林合作，他大讚Will為人親切，對方更向他送了一頂帽作禮物，現在他亦有經常戴住去街。